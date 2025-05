Joven tico fue a sacar un préstamo para comprar carro pero lo rechazaron por una razón increíble

¿Alguna vez le ha pasado que quiere pedir un préstamo a un banco o una acreedora y le dicen que no por estar “demasiado limpio”? Eso le sucedió a uno de nuestros compañeros, quien ha sudado la gota gorda para comprar su primer carrito nuevo.

Mejorar el récord crediticio no sucede de la noche a la mañana, pero le abre las puertas a mejores créditos y condiciones a futuro. (Shutterstock/Shutterstock)

Y si bien estaba dando una prima para nada despreciable, incluso más del mínimo, a la hora de la hora, muchos de los bancos le cerraron las puertas por no tener lo que llaman “un récord crediticio”. Es decir, es de los pocos ticos que no está endeudado hasta la coronilla, pero aún así, no es objeto de crédito.

“Por recomendación, en la agencia me dijeron que llenara todas las solicitudes de bancos y financieras, para ver cuál podría ofrecerme mejores condiciones, yo estaba confiado de que no habría ningún problema, porque tengo un trabajo estable desde hace más de 13 años, en una compañía con prestigio, además, siempre me he caracterizado por manejar bien mis finanzas, no le debo plata a nadie y no tengo tarjetas de crédito ni nada que me pudiera manchar”, contó.

El motivo que le dio el vendedor lo desubicó un poco.

“Me rechazaron porque ser un cliente ‘sic cero’, básicamente es que no confían en mí, porque no estoy, como una gran parte de ticos, endeudado hasta la coronilla. Al parecer, los bancos necesitan saber que yo sí soy de fiar. No basta, por ejemplo, con tener una cuenta de ahorros (con ahorros) en uno de ellos, ni de recibir puntualmente mi planilla mes a mes con uno y menos de tener un salario libre de embargos o cualquier otro tipo de cobro. Me llamó la atención porque la impresión que me dan es que prefieren tener clientes mala paga a otros que sí son responsables y han sabido cómo manejarse en el país en donde si uno no se endeuda, no logra nada”, señaló.

Al final, solo el BCR y Davivienda dieron la opción de sacar el crédito, todos los demás le dijeron que no.

Pero, ¿qué es un récord crediticio? En pocas palabras, es el historial de los créditos y deudas de una persona.

A la hora de dar un crédito, la mayoría de bancos prefieren a las personas que ya han tenido deudas o que ya han pedido préstamos, sobre los que están “limpios”, porque demuestra que tienen la costumbre de pagar.

En cambio, una persona sin deudas, les genera la duda de si será buena paga o no, ¿cómo saberlo si no se le presta el dinero?

Para el economista Fernando Rodríguez, esto es pura flojera de los bancos y no debería de suceder ya que, realmente, lo único que necesitan es corroborar que la persona tiene los medios para pagar la deuda en la que se está metiendo.

Endeudarse puede dar miedo, pero también tiene muchos beneficios. (Canva/Canva)

No obstante, como en muchos casos es un requisito, le tenemos un par de consejos para que mejore su récord crediticio.

Primero, si tiene tarjetas de crédito, préstamos o deudas, pague de manera puntual. Esto demuestra que usted es responsable.

Segundo, intente no pasarse del límite de su tarjeta de crédito. Se recomienda mantener un saldo por debajo del 30% del límite. Por ejemplo, su límite es ₡500.000, intente deber como mucho ₡150.000.

Tercero, no se sobre endeude, es decir, no pida muchos préstamos a la vez. Si ya los tiene, lo mejor es consolidarlos bajo una misma deuda. Además, sea selectivo con para qué pide un préstamo, no se endeude con viajes o para comprar ropa.

Cuarto, si no puede pagar, avise. Jamás se desaparezca, lo mejor es acercarse al banco y proponer un sistema de pagos.

