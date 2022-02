Joven vacunado: “Tener la tercera dosis me hace sentir más protegido”

Al joven de 19 años le tocó la ficha 31. Foto: Cortesía de Gabriel Sandí. (Cortesía de Gabriel Sandí)

Gabriel Sandí se levantó tempranito este lunes para aprovechar la vacunatón contra el covid-19 e ir a ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el virus.

Él es vecino de San Rafael Arriba de Desamparados y desde la semana pasada, cuando vio en las noticias que haría una nueva jornada de vacunación masiva, se puso a averiguar qué tenía que hacer para ponerse la vacuna.

“En estos días cumplía los cinco meses desde que me puse la segunda dosis, pero como ahora ya puede uno ponerse la tercera dosis cuatro meses después de la segunda, me vine hoy (lunes) de una vez para el mall Zona Centro, que es dónde me tocaba.

“Abrían a las ocho y media de la mañana, pero ya a las 7:30 yo estaba aquí porque leí que solo iban a poner 200 vacunas por día y no me quería quedar si la mía, me dieron la ficha 31 y ya a las 9:20 estaba de vuelta en mi casa”, contó Sandí.

Recuerde llevar la cédula y el carnet de vacunas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El joven, de 19 años, sabe que el medicamento no es garantía de no contagiarse, pero si llegara a contraer el virus, sí sabe que puede evitar que se agrave.

“Vivo con mis papás y una hermana y solo yo faltaba de que me pusieran la tercera dosis. Esta pandemia va para largo y lo mejor es seguir las recomendaciones de Salud sobre los protocolos y la vacunación porque eso disminuye el riesgo de enfermar gravemente si uno llega a contagiarse.

“Hay que aprovechar las facilidades que tenemos en este país para vacunarnos, es por nuestro bien”, manifestó.

La vacunatón se extenderá por al menos dos semanas en todo el territorio nacional. Consulte en las redes sociales o por teléfono en su área de salud para saber en cuál centro de vacunación le toca y los horarios que tendrán. Recuerde llevar la cédula y el carnet de vacunas.