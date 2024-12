Jovencita soñaba obtener la nota perfecta en el examen del TEC y lo logró

De Buenos Aires de Palmares salió la nota perfecta en el examen de admisión 2024-2025 del Instituto Tecnológico (TEC).

Se llama Fiorella Gutiérrez Rojas, recién el pasado 4 de diciembre cumplió 18 años y espera estudiar Ingeniería en Biotecnología o Microbiología.

De Buenos Aires de Palmares salió la mejor nota de admisión al TEC. (Cortesía)

Fio logró los 800 puntos que vale la prueba. Reconoce que al final del examen sabía que le había ido bien, pero jamás se imaginó que lograría la nota perfecta.

“Desde niña admiré a las personas que obtenían una nota de 800 puntos y dije: ‘Voy a luchar por esa nota’, incluso, una profesora del colegio me dijo: ‘Usted se va pegar un 800 en ese examen’.

Fiorella Gutiérrez Rojas logró la nota perfecta en el examen de admisión 2024-205 del TEC

“El día del examen me sentí tranquila, sentí que me había ido bien, pero jamás pensé obtener la nota perfecta, aunque era mi sueño. Cuando vi los resultados me sorprendí y quería llorar de la felicidad al ver mi nota y me siento muy orgullosa de saber que soy capaz y que se me cumplió lo que anhelé”, dice la palmareña.

LEA MÁS: La Teja celebra el inicio de la Navidad con nuestros amigos de Obras del Espíritu Santo

Antes de la prueba del TEC estaba completamente decidida por la Ingeniería en Biotecnología; sin embargo, como logró 759,56 puntos de 800 posibles en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR), ahora se le atravesó, y mucho, la posibilidad de estudiar Microbiología.

“Estoy totalmente segura que será una ciencia la que voy a estudiar, pero todavía no me decido. Tengo todavía tiempito para escoger, voy a tomarme mi espacio y así lograr la mejor decisión para mi futuro.

Fiorella es estudiante del colegio público Científico Costarricense. (Cortesía)

“Siempre he sabido que quiero ayudar a los demás, esa es mi meta, poder poner mis capacidades al servicio de las personas”, dice la estudiante, quien sí tiene seguro eso, la solidaridad.

Es la mayor de tres hermanos. Don Fabián Gutiérrez, el papá, es ingeniero electromecánico del TEC, doña Adriana Rojas, es ingeniera industrial de la UIA. Le encanta la música, sobre todo el rock de los 80 y 90, de bandas como AC/DC, Nirvana y Queen. También disfruta la bachata.

LEA MÁS: Excombatiente de 1948 viajó desde California para celebrar que su país sigue sin ejército

El segundo lugar lo obtuvo Felipe Rojas Barquero, del colegio Yorkin, sacó una nota de 795,43 puntos. Su deseo es estudiar Ingeniería Mecatrónica.

La palmareña fue una de los 30 estudiantes que el TEC reconoció por su nota en el examen de admisión 2024-2025. (Rafael Pacheco Granados)

Alejandro Fallas Retana ocupo el tercer lugar, es del Colegio Miravalle Bilingüe. Logró 791,27. Él eligió la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

LEA MÁS: Tico en Miami ya inició el operativo tamales 2024

Este año, se reconoció entre los 30 mejores puntajes a Johana Jiménez Mata, quien es estudiante del Liceo Rural IDA San Luis en Dos Ríos de Upala.