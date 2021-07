Jovial y enamorado de Guanacaste, así era el diputado Rodolfo Peña

La noticia de la muerte del diputado socialcristiano Rodolfo Peña Flores golpeó al país la mañana de este viernes a las 8:42 a.m., en especial a sus compañeros en la Asamblea Legislativa.

Don Rodolfo se contagió del virus en la Asamblea Legislativa.

De inmediato los mensajes de condolencias inundaron las redes sociales, el común denominador en los sentidos mensajes es cómo lo recuerdan quienes tuvieron el honor de conocerlo.

Una de sus compañeras en el Plenario y de fracción es Shirley Díaz, con quien conversamos sobre don Rodolfo.

“Estábamos esperanzados de que don Rodolfo pudiera salir adelante de esta dura prueba, pero la voluntad de Dios fue distinta y nos llena de tristeza”, dijo la legisladora por San José.

Díaz lo recuerda como un hombre con un corazón liberiano muy arraigado, buen padre, un hombre dedicado a su trabajo en beneficio de distintos sectores, pero sobre todo del turístico y también tenía un gran compromiso en la búsqueda de agua para Guanacaste.

“Fue un hombre de trabajo, de bien y deseo que su familia tenga esa fortaleza que solo Dios da en un momento tan duro”, dijo doña Shirley.

Otro que tuvo unas palabras para Peña fue el presidente del PUSC Randall Quirós, quien expresó su pesar por la muerte del exjefe de fracción de los legisladores en el 2020.

“Rodolfo, para quienes lo conocimos, era una persona muy jovial, muy identificado con su provincia para la cual tenía muchos proyectos en mente para poder realizar. Nuestro más sincero pésame para la familia, quienes hace poco habían perdido a un hermano de él, también por covid-19″, contó Quirós.

El exmandatario de la República, Miguel Ángel Rodríguez, puso en su Facebook lo siguiente: “Escazuceño y guanacasteco, empresario y político, leal amigo y persona ponderada, nos hará mucha falta su contribución a la vida nacional”.

La fracción rojiazul confirmó la noticia en un comunicado.

“Su amor a la patria, a Guanacaste y a los principios socialcristianos que vivirán por siempre. Su sonrisa, amabilidad y enseñanzas estarán con nosotros. Su legado lo llevaremos en el corazón”, dice el anuncio.

La diputada Shirley Díaz lamentó la muerte de su compañero y recordó lo dura que es la enfermedad.

Agregaron que siempre luchó por darle condiciones a los menos favorecidos, por defender la justicia, el bien común y fue un gran líder en la búsqueda de acuerdos en beneficio de Costa Rica.

Esta última característica también la destacó el presidente de la República, Carlos Alvarado, durante la gira por Guanacaste en la que participa.

Llamado a cuidarnos

El presidente de la Unidad hizo un llamado a las personas que creen que esta enfermedad no los afectará, para que respeten siempre el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el uso de alcohol en gel como mínimo para pasar pronto esta pandemia que afecta al país y al mundo.

“Nos llena de tristeza saber que un gran hombre ha perdido la vida y le enviamos un mensaje de paz y resignación a sus familiares. Este último año no ha sido fácil para muchos costarricenses que han tenido que luchar de una u otra manera contra los estragos de esta enfermedad que ha golpeado duro al país”, agregó Quirós.

La diputada Díaz sabe muy bien lo duro que es la enfermedad, pues ella y su familia la vivieron en carne propia unos días antes que don Rodolfo.

“Gracias a Dios no tuve que hospitalizarme, pero sí se siente muy feo. El covid es una enfermedad muy traicionera, baja los índices de oxigenación en cualquier momento y muy rápido y produce mucha presión en el pecho. Es diferente a cualquier gripe, yo sentía como si tuviera el pie de un elefante sobre mi pecho”, recordó Díaz.

Por eso, insistió en la importancia de no descuidar el lavado de manos, uso de la mascarilla y estar atento a no tocarse la cara si no se ha desinfectado las manos y lavarse las manos antes de comer.

También pidió a quienes se enfermen, estar muy atentos a la temperatura y la oxigenación, pues eso permite acudir a tiempo al médico como ocurrió en el caso de su esposo, Eddy Jiménez, quien sí debió ser hospitalizado.

Larga agonía

El diputado, de 57 años, había sido diagnosticado con covid-19 el 9 de mayo anterior y a los pocos días fue hospitalizado en el hospital Enrique Baltodano de Liberia, su lugar de residencia.

Sin embargo, su estado de salud se complicó tanto que el 17 de julio fue trasladado al hospital Calderón Guardia, donde murió este viernes.

Este jueves se le había declarado con muerte neurológica.

Peña fue elegido el pasado 1 de mayo como primer secretario del directorio legislativo, pero lamentablemente casi no pudo desempeñar el cargo, dado que una semana después se le diagnosticó la enfermedad.

Este es el segundo diputado que fallece en el ejercicio de su cargo, luego de la muerte, en el gobierno anterior, del diputado Juan Marín, quien murió el 16 de noviembre del 2017 en un accidente de tránsito en la autopista General Cañas. Peña Flores es el primer legislador que muere víctima del coronavirus.

El puesto del guanacasteco será asumido por José María Guevara, luego de que Melina Ajoy renunciara porque está pulseando llegar a la Asamblea en las próximas elecciones.