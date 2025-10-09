JPS lanza la nueva raspadita “Ranita de la Suerte” con premios millonarios

La JPS lanzó un juego de lotería instantánea con premios millonarios para aquellas personas que quieren probar su suerte y ganarse unos colones. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La Junta de Protección Social (JPS) anunció un nuevo juego de lotería instantánea para aquellas personas que quieren probar su suerte y ver si resultan millonarias.

LEA MÁS: Vacío en la ley hace dudar si el TSE podría “castigar” al presidente Rodrigo Chaves por beligerancia política

Se trata del juego “Ranita de la Suerte”, que está disponible en todo el país a partir del miércoles 8 de octubre. Tiene una emisión de un millón de boletos.

¿Cómo jugar esta raspadita? Es sencillo, pues solo tiene que raspar el área de juego y si un mismo número se repite tres veces, gana el premio indicado.

Si no sale premiado, no se preocupe porque tendrá la oportunidad de participar en los concursos del programa Rueda de la Fortuna o en la promoción de lotería instantánea, que está vigente desde el 9 de setiembre de este año.

La JPS lanzó la raspadita "Ranita de la Suerte" para aquellas personas que quieren probar su suerte para ver si resultan millonarias. (JPS/JPS)

LEA MÁS: CCSS toma medidas urgentes por casos de bacteria Ralstonia en hospitales

El valor del boleto es de 500 colones, así que aproveche para ganarse unos cuantos colones, si es que resulta favorecido.

Estos son los premios que trae esta raspadita:

175.000 premios de 500 colones

100.000 premios de 1.000 colones

20.000 premios de 2.000 colones

5.000 premios de 5.000 colones

200 premios de 10.000 colones

20 premios de 50.000 colones

35 premios de 100.000 colones

5 premios de 1.000.000 colones

2 premios de 3.000.000 colones

1 premio de 20.000.000 colones

10 premios con la palabra “RASPA”

LEA MÁS: Hermana de hombre que fue deportado de Estados Unidos en estado vegetal: “Está en un proceso de agonía”