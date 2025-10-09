Nacional

JPS lanza la nueva raspadita “Ranita de la Suerte” con premios millonarios

La JPS presentó su nuevo juego instantáneo “Ranita de la Suerte”, disponible en todo el país por ₡500 el boleto y con premios que llegan hasta los ₡20 millones

Por Ingrid Hidalgo
La JPS lanzó un juego de lotería instantánea con premios millonarios para aquellas personas que quieren probar su suerte y ganarse unos colones. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La Junta de Protección Social (JPS) anunció un nuevo juego de lotería instantánea para aquellas personas que quieren probar su suerte y ver si resultan millonarias.

Se trata del juego “Ranita de la Suerte”, que está disponible en todo el país a partir del miércoles 8 de octubre. Tiene una emisión de un millón de boletos.

¿Cómo jugar esta raspadita? Es sencillo, pues solo tiene que raspar el área de juego y si un mismo número se repite tres veces, gana el premio indicado.

Si no sale premiado, no se preocupe porque tendrá la oportunidad de participar en los concursos del programa Rueda de la Fortuna o en la promoción de lotería instantánea, que está vigente desde el 9 de setiembre de este año.

La JPS lanzó la raspadita "Ranita de la Suerte" para aquellas personas que quieren probar su suerte para ver si resultan millonarias. (JPS/JPS)

El valor del boleto es de 500 colones, así que aproveche para ganarse unos cuantos colones, si es que resulta favorecido.

Estos son los premios que trae esta raspadita:

  • 175.000 premios de 500 colones
  • 100.000 premios de 1.000 colones
  • 20.000 premios de 2.000 colones
  • 5.000 premios de 5.000 colones
  • 200 premios de 10.000 colones
  • 20 premios de 50.000 colones
  • 35 premios de 100.000 colones
  • 5 premios de 1.000.000 colones
  • 2 premios de 3.000.000 colones
  • 1 premio de 20.000.000 colones
  • 10 premios con la palabra “RASPA”

