Juan Carlos Bolaños revela por quién se inclinó en estas elecciones

El empresario Juan Carlos Bolaños, conocido en Costa Rica por su vinculación con el sonado caso del Cementazo (cemento chino–BCR), dio a conocer públicamente por quién emitió su voto en estas elecciones presidenciales.

A través de sus redes sociales, Bolaños detalló que se inclinó por la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, y acompañó su mensaje con una fotografía frente a una institución.

“Según mi valoración, es la mejor opción hoy para Costa Rica”, escribió el empresario.

Foto: Tomada del facebook de Juan Carlos Bolaños

Bolaños Rojas se hizo ampliamente conocido en el país por los supuestos hechos relacionados con la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo en el Banco de Costa Rica (BCR), destinado a la importación de cemento chino por parte de su grupo de interés económico.

Ese caso generó una amplia polémica nacional al señalarse presuntos incumplimientos de normativas y la posible existencia de tráfico de influencias entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que dio origen a investigaciones y a un intenso debate público sobre la institucionalidad del país.