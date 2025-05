Juan Carlos Hidalgo lamentó que Rodrigo Chaves invocara los fantasmas del 48

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, publicó un video en redes sociales en el cual lamenta profundamente que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, haya recordado la trágica y sangrienta guerra civil que vivió el país en 1948.

Juan Carlos Hidalgo: “presidente Chaves, no se le ocurra ni en broma invocar los fantasmas del 48”. (Marvin Caravaca)

En el video, el socialcristiano recordó el drama familiar de sus abuelos en 1948. En poco más de un minuto de video Hidalgo contó que su abuelo, zapatero remendón de oficio, y su abuela, se fueron a vivir a Ciudad Quesada y días después estalló la guerra del 48.

Una hija de sus abuelos se enfermó y falleció de meningitis. La abuela tuvo que llevársela en brazos a Grecia para enterrarla, pero el abuelo no pudo ir por miedo a que lo detuvieran en los retenes que se tenían en medio del conflicto armado.

El candidato del PUSC cuestina que el presidente Chaves toque tambores de guerra en el país. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Esa era una Costa Rica en la que los odios políticos llevaron a que nos matáramos en una guerra. Odios que luego tardaron décadas en sanar. Por eso, presidente Chaves, no se le ocurra ni en broma invocar esos fantasmas del 48. Deje de atizar odios por pura politiquería”, le dijo en el video.

Los abuelos del candidato del PUSC, según sigue contando en el video, sí lograron envejecer, trabajar y criar nietos en paz.

“Recuerde presidente (Chaves) que alrededor de dos mil costarricenses no pudieron hacerlo debido a una guerra que fue corta, pero encarnizada.

“Por eso presidente, hace usted muy mal en jugar con fuego. Eso no es lo que necesitan ni merecen los costarricenses”, concluyó Hidalgo.

Realmente ya el presidente Chaves está hablando de una eventual guerra civil en el país. (Mayela López)

El pasado miércoles 14 de mayo el presidente Chaves, en la conferencia que realiza, generalmente, desde Casa Presidencial para hablar al país dijo: “Yo les advierto, en 1948 el pueblo se alzó. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera. No le jalen el rabo a la ternera”.

Lo dicho por Chaves fue parte de la crítica que hizo a los 22 allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso Pista Oscura; allanamientos que calificó de “circo, desperdicio de recursos y afrenta a la conciencia nacional”.