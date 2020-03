Para el segundo festival tenía todo preparado y como estábamos empezando teníamos solo a cuatro cuenteros invitados. La noche anterior me di cuenta que no llegaría uno, por lo que me tocó a mí contar, por lo que fue un festival muy desgastante, ya que también tenía las labores de organización. Otra vez, un cuentero colombiano vino sin la vacuna de la fiebre amarilla y lo tuvimos día y medio en el aeropuerto, así que tuvimos que recurrir a la ministra de Salud para que no lo devolvieran a su país y esperar a que llegara el carnet de vacunas.