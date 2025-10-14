Junta Directiva del Banco Nacional destituye a directivos de sus subsidiarias

La Junta Directiva del Banco Nacional destituyó a los directivos de las subsidiarias de la entidad. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La Junta Directiva del Banco Nacional, que fue restituida por la Sala Constitucional, destituyó a los directivos que nombró el gobierno de Rodrigo Chaves de las empresas subsidiarias de la entidad.

LEA MÁS: Yerlin tomó una de las decisiones más difíciles de la vida: despedirse de su papá y donar los órganos

Entre las personas que fueron destituidas de las subsidiarias son:

BN Centro de Procesos: Javier Zúñiga y Max Alvarado

Javier Zúñiga y Max Alvarado BN Corredora de Seguros: Anabelle Chaves, Javier Zúñiga y María del Milagro Solórzano

Anabelle Chaves, Javier Zúñiga y María del Milagro Solórzano BN Fondos: María Brenes, María del Milagro Solórzano y Rolando Saborío

María Brenes, María del Milagro Solórzano y Rolando Saborío BN Valores: María Brenes, Max Alvarado y Rolando Saborío

María Brenes, Max Alvarado y Rolando Saborío BN Vital: Anabelle Chaves y Noylin Cruz

A inicios de este año, el gobierno de Rodrigo Chaves sacó a los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, alegando que el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerenta general fue irregular.

LEA MÁS: ¿Qué materias incluye la Prueba Nacional Estandarizada de sexto año y cómo se califica?

Los directivos que fueron separados de su cargo en ese momento fueron Marvin Arias, Maricela Alpízar, Ruth Alfaro, Bernal Alvarado, José Manuel Arias, Montserrat Buján y Rodolfo González.

Sala IV ordenó restitución

Hace unos días, la Sala IV ordenó la restitución de la Junta Directiva después de que los miembros interpusieran recursos de amparo, señalando que sus derechos fundamentales fueron vulnerados.

La Sala Constitucional ordenó la restitución de la Junta Directiva del Banco Nacional, que había sido destituida por el gobierno de Rodrigo Chaves en mayo. (Rafael Pacheco)

“Se anula la resolución Nro. RES-PV-001-2025 dictada el 10 de febrero de 2025 por Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, en su condición de vicepresidente de la República y órgano decisor del procedimiento, y todos los actos posteriores a esta, lo que conlleva también la nulidad de la resolución Nro. RES-PV-008-2025 de las 12:15 horas de 28 de mayo del 2025″, se señaló en la resolución.

LEA MÁS: Adiós a exdiputado Víctor Láscarez: legislador recuerda anécdota que puso en duda si Óscar López es ciego