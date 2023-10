Justicia hizo revelación sobre las cárceles que provocó gran preocupación

El sistema penitenciario del país está en crisis. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

El ministro de Justicia, Gerald Campos, llegó este jueves con varios funcionarios del ministerio a conversar con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sobre el estado del sistema penitenciario nacional y lo que dijeron causó gran preocupación.

Lo primero que pidió el ministro es la aprobación de un proyecto de ley que circula en la corriente legislativa que viene a regular el tema de la ejecución de la pena de los reos, ya que hasta el momento eso se regula por reglamentos y no una ley como tal.

LEA MÁS: ¡Ojo! Hay cambios para sacar las citas por medio del EDUS

El pasado lunes el Poder Judicial también presentó un proyecto de ley en esa línea, sin embargo, Campos dice que lo desconoce y pidió que se lo envíen para analizarlo.

El ministro dijo que el sistema penitenciario está en crisis, ya que actualmente la capacidad de privados de libertad es de 13.177, pero hay presas 15.600 personas.

Gerald Campos pide que se apruebe un proyecto de ley que regule la ejecución de las condenas. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Juan Carlos Arias, director general de Adaptación Social, reafirmó lo dicho por Campos y detalló aún más la situación tan crítica que se vive en el país.

“Cuando uno ve el contexto general y entiende todo el sistema de justicia penal, el cuello de botella que se volvió el sistema penitenciario y no hay retorno, ¿para dónde agarramos? El país está en una situación en la que apunta al fortalecimiento de las autoridades policiales para que tengan una mayor maniobra, flexibilidad y que sean más eficientes y también apunta a la aplicación de derecho penal más firme y lo que se espera es lo que nos está ocurriendo en este momento, que estamos registrando ingresos de 150 personas por semana a las cárceles. En el sistema penitenciario no hay espacio y, por otra parte, los jueces de ejecución de la pena me dicen que no los puedo recibir (presos), que más bien tengo que sacar”, expresó.

LEA MÁS: Diputados tomaron decisiones sobre el presupuesto que no le gustaron al Gobierno

Arias dijo que en el pasado se han dado situaciones de cierres técnicos por hacinamiento crítico que han provocado que se tengan que liberar privados de libertad y nadie quiere que eso vuelva a ocurrir.

“El sistema en este momento solo está respirando, manteniéndose vivo... De los 13 centros del nivel institucional de varones, los 13 tienen un cierre técnico ordenado por los jueces de ejecución de la pena por diversas situaciones: infraestructura, condiciones generales, entre otras.

Juan Carlos Arias, director de Adaptación Social, fue claro en la crisis que se vive en las cárceles

“Si la expectativa y la necesidad del país en este momento es recibir a más personas privadas de libertad, especialmente aquellas de crimen organizado por delitos fuertes, homicidios y todo lo demás, y no tenemos capacidad de recibirlo, estamos en una situación de emergencia”, aseguró.

Arias aseguró que si el sistema penitenciario se mantiene vivo, es por el esfuerzo de sus funcionarios y por la “gracia de Dios”.