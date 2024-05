La buena suerte de su mamá le ayudó a vecino de Cachí con la promo de La Teja y Münkel

Randall celebró el premio con su pequeña nieta (Cortesía)

Una mamá que se caracteriza por ser una fiel lectora de La Teja, le ayudó a su hijo a ganar una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 102 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Randall Gerardo Acuña Marín, fue el ganador de este sábado 18 de mayo, gracias a la buena suerte que le pasó su mamá.

“Mi mamá dijo que me había inscrito, que cualquier cosa me avisaba y ayer me llamó para decirme que había ganado el premio. Cuando uno participa en algo así, siempre piensa que puede pegar, entonces es genial”, comentó.

Este vecino de Cachí, de Paraíso de Cartago, mencionó que todavía no sabe en quién va a invertir el premio, ya que puede ser para él o para su hija.

“Es para mí o para mi hija, yo sobre todo uso lentes cuando estoy haciendo trabajos, usando la computadora y así. Ya me he hecho exámenes y me han recomendado usar anteojos, más por la edad que ya uno pasa los 50 y la visibilidad no es la misma. Me hice unos anteojos hace año y medio”.

Él nunca había ganado con La Teja, pero a su mamá la persigue la suerte, de hecho fue una de las ganadoras de abril.

Don Randall aseguró que siempre que puede lee La Teja y aunque le gusta toda la información, no le pueden faltar los deportes.

“Me gusta mucho la sección deportiva, soy fanático de Heredia, ya quedamos eliminados, ahora será hasta el otro campeonato. Aunque nací en Tibás, siempre he sido herediano”, concluyó.

Acuña espera que la suerte no se aleje de su familia y seguir ganando con La Teja y Münkel.