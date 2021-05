"Llegan en la noche y los arrancan para poder seguir estacionándose en la acera o en la misma ciclovía. Todavía no entendemos que no debemos usar el espacio público como parqueo particular. Menos en esa zona donde existen varios parqueos para quien necesite. Pero nos hemos acostumbrado a no pagar y a creer que nos podemos estacionar donde queramos", comentó Jorge Mora, regidor de la Muni de San Pedro y también usuario de la ciclovía.