“Valoremos la vida, tenemos esa oportunidad de cuidarnos, de ser héroes con nuestros seres queridos. Los jóvenes, que pensamos que esto no es con nosotros, infectamos a los tíos, a los abuelos, a los papás, cuando no nos comportamos adecuadamente y empezamos a hacer fiesta y a no guardar los protocolos. Al final vean que también hay 607 personas fallecidas que no son adultos mayores”, recalcó Salas.