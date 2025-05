¿La gripe lo tiene patas arriba? Ojo a lo que dicen los doctores

Si usted ha sentido que, últimamente, la gripe lo ha agarrado peor que en años anteriores, le contamos que no es el único y, en realidad, hay una explicación para todo esto.

Especialmente ahorita, que estamos entrando en la época lluviosa y que la influenza está desatada en todo el país, es importantísimo cuidarse para que este virus no lo agarre y lo revuelque.

Pero, ¿por qué es que se siente peor que antes?

En realidad, según nos explicó la doctora María Luisa Ávila, exministra de Salud e infectóloga, es por una unión de factores.

La primera es que así como los humanos nos volvemos un poco más resistentes a las enfermedades, los virus “mutan” y también se hace más fuertes.

“Cuando los cambios son mayores, surge un nuevo virus, como los de la pandemia, que son totalmente diferentes”, explicó.

“Estos cambios, que se llaman antihigiénicos mayores, dan origen a un virus nuevo, que puede ser un generador de pandemia”, añadió.

Eso sí, es importante aclarar que no estamos diciendo que la actual ola de influenza en el país, refleje una nueva pandemia.

Por el contrario, estamos en la época en la que este virus se suele desatar; lo que sucede es que el virus se ha vuelto más fuerte y resistente con el paso de los años.

Sumado a eso, la inmunidad que dejan estos virus en el cuerpo no es tan alta, por lo que nos sentimos peor la siguiente vez que nos da.

Además de que no le llaman la “rompe huesos” por nada.

El Ministerio de Salud dio inicio a su campaña anual de vacunación contra la influenza. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El segundo factor es que, nos guste o no, con el tiempo vamos envejeciendo y, entre más pasan los años, más pesan las enfermedades.

A esto hay que sumarle que, elementos tan pequeños como dormir mal un día, podrían hacer de una gripe, un verdadero dolor de cabeza.

“No siempre las gripes nos dan igual. Si usted está estresado, si durmió mal los últimos días, si no se alimentó bien, si está expuesto a humo de cigarro, usted va a tener posibilidades de ser un cuadro clínico más severo que si no tuviera ninguna de esas condiciones.

“Es como la gente que dice: ‘bueno, es que antes yo podía salir cuatro veces por semana y al día siguiente me sentía como si nada. No sé qué me pasa ahora, que ya no aguanto ni dos’. Bueno, es que estabas hablando de cuando tenías 20, ahora tienes 40 y has envejecido”, agregó.

Según datos del Ministerio de Salud, en lo que llevamos de este 2025, se han reportado 6.549 casos en total, convirtiéndose en la enfermedad con mayores casos reportados, seguida del Rinovirus y del Covid-19.

De hecho, es importante mencionar que la influenza y el Covid-19 comparten muchos de los síntomas, por lo que si usted siente que la gripe lo está tratando peor de la cuenta, lo recomendable sería realizarse la prueba de Covid, para salir de dudas.

