La historia de la joven que se volvió viral por fotos con la Antorcha en Isla Venado

Xiomara Gómez Rodríguez es estudiante de quinto año del Liceo Rural de Isla Venado. El pasado 14 de setiembre se hicieron virales en redes sociales unas fotos suyas portando la Antorcha de la Independencia sobre una lancha y con sus pies descalzos sobre un manglar.

Los comentarios de la gente encerraban mucho del sentimiento patriótico que se manifiesta para los 15 de setiembre. Hablaban del orgullo que sintieron de ver las fotos de la estudiante mostrando tanto amor a la patria.

Alistando todo para subirse a la lancha e irse para Isla Venado con la Antorcha de la Independencia. (Cortesía)

Es por eso que buscamos a Xiomara. No queríamos quedarnos picados sobre esa orgullosa estudiante que con sus manos cargó el fuego de la libertad. En las fotos se le ve de espalda y la que está de frente no deja ver bien su rostro. Eso queríamos, saber sobre la persona y el rostro detrás de las fotos virales.

Nos explicó la estudiante que ella, junto con cuatro compañeros más, fueron escogidos para trasladar el fuego de la Independencia desde Lepanto, en el atracadero La Penca, hasta Isla Venado.

Tremenda madrugada

“Nunca antes me había tocado portar la antorcha. Estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy feliz de poder participar tan de cerca en las fiestas de la patria. Es lindo celebrar la Independencia”, comentó Xiomara.

El papá de la alumna de quinto año es el dueño de la lancha que trasladó a los estudiantes de Isla Venado al atracadero La Penca. En verdad que tuvieron que madrugar porque se levantaron el 14 de setiembre a las 3 de la mañana, apenas un poquito de café y a las 4 a.m. ya iban saliendo de la isla.

Justo el momento en el cual el fuego libertario que venía desde la frontera con Nicaragua encendió la antorcha del Liceo Rural de Isla Venado. (Cortesía)

Entre Isla Venado y La Penca hay unos dos kilómetros y medio, en lancha, llevándola tranquilo, se duran unos 15 minutos. Cuando los estudiantes salieron de la isla estaba recién comenzando a bajar la marea.

“Hay dos fotos en las que estoy de espalda sin zapatos con el mar de frente. Es el mar del Golfo de Nicoya. Cuando uno llega con marea llena la lancha se acomoda en la pura orilla del atracadero, pero cuando la marea esta baja hay que caminar como trescientos metros entre el lodo, por eso me quité los zapatos y transporté la Antorcha descalza, pero con tremendo orgullo”, recordó Xiomara.

Cuenta don José Gómez, el papá de Xiomara, que ese día y justo por ese viaje, iba más despacio que de costumbre para que el viento no apagara el fuego de la Antorcha. El objetivo se cumplió, nunca se apagó la llama en el viaje en lancha.

Por las celebraciones patrias la lancha llegó al puro final de la isla y de ahí al Liceo hay unos 4 kilómetros. Los estaban esperando casi todos los alumnos y también de las dos escuelas de Isla Venado que tiene unos 1.300 habitantes.

Una de las fotos que se volvió viral muestra a Xiomara con la Antorcha, sin zapatos y en medio manglar. (Cortesía)

Orgullo y pena

“Todo el mundo me ha llamado por esas fotos. Me siento muy orgullosa de que tanta gente viera las fotos y al mismo tiempo con bastante pena, la verdad. No estoy acostumbrada a aparecer en muchas partes ni que me llame tanta gente.

“Siento que las fotos han servido para encender con más fuerza el amor por la patria y ahí es donde me siento muy feliz porque yo amo mi país y agradezco nuestra independencia. Servir para motivar orgullo patrio es algo muy lindo”, reconoce la estudiante.

Otra de las postales más comentadas en redes sociales que dejó el pasado 14 de setiembre. (Cortesía)

Veterinaria y fútbol

Justo este 2023 Xiomara termina el colegio, por eso le preguntamos sobre lo que sigue y con alegría y seguridad nos dijo que quiere estudiar Veterinaria.

“Toda la vida aquí en la isla he compartido con diferentes especies de animales, amo la naturaleza y me encantaría poder ayudar a mantener sana esa naturaleza y biodiversidad que conozco desde que nací”, aclara.

Ya en la lancha Xiomara cargó la Antorcha junto a cuatro compañeros más. (Cortesía)

Además de estudiar Veterinaria tiene otro sueño, jugar en un equipo de fútbol femenino de primera división.

“Me encanta el fútbol también casi desde que nací, soy defensa central o por cualquiera de las laterales. Hice una prueba en una ocasión para una selección nacional, pero estaba muy afectada de una rodilla y no rendí bien, me gustaría probar en un equipo de primera división y demostrar de lo que soy capaz”, advierte la defensa central.

Lección de civismo

También conversamos con don Alexander Sánchez Rodríguez, el director del Liceo Rural de Isla Venado.

“El traslado de la antorcha hacia la isla enmarca toda una representación de civismo por parte de los estudiantes del Liceo Rural Isla Venado.

“Esa fotografía representa todo el esfuerzo que se hace para poder trasladarla hasta la isla sin importar la hora y el sacrificio, representa la humildad de una joven que se siente orgullosa de ser costarricense. Para los habitantes y la institución esas fotos representan el sacrificio que día a día se hace para formar estudiantes que sean en un futuro los líderes de la comunidad y ¿por qué no? de Costa Rica”.

A Xiomara le encanta el fútbol y sueña con estudiar Veterinaria. (Cortesía)

Don Alfredo Cruz

El recorrido de la Antorcha de la Independencia fue inventado por el profesor costarricense Alfredo Cruz Bolaños, entre 1958 y 1964. En ese entonces trabajaba como Supervisor de Educación Pública.

Su idea fue realizar un recorrido a pie durante el cual la Antorcha, símbolo de la libertad, recorriera unos 1.300 kilómetros entre los pueblos de los cinco países de la región, simbolizando la unión de los pueblos centroamericanos.