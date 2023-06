La increíble historia de un pulseador tico que lleva 30 años ganándose la vida en bicicleta

Johnny Molina Coto tiene 47 años y desde hace 30 trabaja sobre la misma bicicleta que compró de segunda, en 30 mil colones, porque la tenían sin uso en el mercado Borbón.

En aquel entonces tenía 17 años y andaba sobre otra bici. Como ya vendía empanadas y frescos le pareció perfecta la otra, porque tenía adelante el cajón de metal que ocupaba para poner sus productos. Era y es una bici de trabajo.

¿Por qué le traemos esta historia de pasión y trabajo?, porque el sábado 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta.

Hace 30 años compró la bici que le ha ayudado en su emprendimiento. (Eduardo Vega Arguijo)

“Eso fue lo primero que pensé, que era únicamente la bicicleta para trabajar, pero con el paso del tiempo se ha convertido en mi gran compañera, porque ya con treinta años de tenerla entiendo que ha sido importantísima en mi negocio, el cual he podido consolidar gracias a ella.

“Ha sido una de las mejores compras de mi vida, porque todos los días salimos a trabajar y jamás me ha dejado botado. Solo le tengo freno en la llanta de adelante y siempre le doy sus mantenimientos para que me siga funcionando”, explica don Johnny, quien es vecino de barrio Cuba, en San José.

Este pulseador se levanta todos los días a las 3 a. m. para preparar la tanda de empanadas de pollo, papas con carne, chicharrón, frijol, queso con frijol, queso, gallo pinto, además de los frescos con la fruta de temporada, en estos momentos anda de cas y piña.

Cuando preparó todo, entonces levanta la bici, a eso de las 6 a. m. que se pega la primera pedaleada para ir a dejar los encargos.

Después regresa para la segunda pedaleada, que es la más dura, porque es cuando le toca pulsear las ventas entre los trabajadores de las empresas que hay en barrio Cuba, así como los estudiantes y profes del Liceo del Sur y hasta los compitas de una ferretería que hay en la zona.

“La bici es mi gran amiga, en verdad que no la veo como una herramienta de trabajo, la veo como mi compa de todos los días. No hay forma de que vea mi vida sin esta bicicleta, creo que seguiremos juntos por siempre.

“Estoy casado y tengo cuatro hijos, todos hemos salido adelante gracias a la gran ayuda que me da esta bicicleta. Además, estoy en muy buena condición física. En todos los exámenes de salud que me hago salgo pura vida”, reconoce el ciclista.

Todos los días Johnny sale con su bici a pedalear bonito para poder vender sus empanadas. (Cortesía)

Todo el día

También conversamos con José Obando, quien tiene 41 años, vive entre Cuatro Reinas y la León XIII, y pasa todo el día sobre una bicicleta desde hace 20 años.

Fue patinador de tiempo completo como por 15 años y poco a poco hizo el cambio a la bicicleta para ya nunca más abandonarla.

“Voy al trabajo en bici, visito a mi hijo en bici, por las tardes me doy una vueltica por La Sabana y me encanta salir de noche en bici por las ciclo vías que hay en San José. Casi no uso buses y cuando tengo que usar uno para ir a lugares largos, como por ejemplo Puntarenas, me llevo la bicicleta para disfrutarla.

José le agradece a la bici la salud que le da. (Cortesía)

“No veo mi vida sin bicicleta, siento que es algo imposible. La bicicleta me da alegría, porque la disfruto mucho, sobre todo por estos tiempos en que hay tantas presas, ahí voy yo tranquilo y feliz sin detenerme”, asegura José.

Para este ciclista la bici de ciclismo de montaña que usa todos los días tiene muchos beneficios más.

“La bici es cero contaminación ambiental, para mí es desestrés, es ahorrar plata en pasajes de bus y es una ganancia del 100% en mi salud. Hace 15 días me hice exámenes de salud de todo y salí pura vida, estoy seguro que eso es gracias a la bicicleta, mi gran compañera”, confirmó.

Día Mundial

El 18 de abril del 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la aprobación de 193 países, declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta.

Cada día hay más personas que le apuestan a la bicicleta como medio de transporte. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

“La bicicleta contribuye a un aire más limpio y menos congestión y hace que la educación, la atención de la salud y otros servicios sociales sean más accesibles para las poblaciones más vulnerables”, explica la ONU sobre la decisión de darle un día de fiesta a la bici.

Cleteada

La Municipalidad de Curridabat, por la festividad, realizará una cleteada el domingo.

La actividad iniciará a las 8 de la mañana, saliendo del Anfiteatro Natural del parque El Prado, ubicado 300 metros al sur de Plaza del Sol, llegando a La Sabana, y de una se devuelven para Curri.