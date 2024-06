La influenza está atacando con fuerza y en junio fallecieron tres niños

El virus de la influenza está atacando con fuerza a los niños y desde finales de mayo se han atendido a más chiquitos a causa de esta enfermedad. Foto ilustrativa. (Shutterstock)

La influenza está atacando con fuerza a los niños y, lamentablemente, tres chiquitos fallecieron en lo que llevamos de junio a causa del virus respiratorio.

La influenza es una enfermedad altamente contagiosa, y es considerada como un problema de salud pública. Según datos del Hospital Nacional de Niños (HNN), en lo que llevamos del año, cinco niños murieron a causa de esta enfermedad y dos de ellos estaban completamente sanos. Estos chiquitos tenían entre 3 y 8 años.

Tres de los menores tenían enfermedades genéticas, problemas de cáncer y parálisis cerebral, y al existir estas condiciones de fondo, los cuadros respiratorios se pueden complicar.

La doctora Lydianna Ávila, neumóloga y jefa del departamento de Medicina del HNN, confirmó que desde finales de mayo están atendiendo más niños a causa de influenza. De acuerdo con la especialista, cada día atienden entre 60 y 73 niños en consulta externa y al lunes anterior habían 59 chiquitos hospitalizados.

“La semana pasada hubo unos once niños en cuidados críticos por cuadros de influenza. En el servicio de emergencias por día se reciben entre 250 y 300 menores y de esa cantidad, cerca del 40 por ciento corresponden a pacientes con problemas respiratorios, cada semana vemos más casos y nos preocupa la saturación de los servicios a raíz de las distintas enfermedades”, comentó.

59 chiquitos estuvieron hospitalizados por influenza a inicios de semana.

La campaña de vacunación contra la influenza en la CCSS inició el 10 de junio. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Señales

Ávila comentó que en este momento está circulando el virus llamado rinovirus, el cual produce resfriado y a nivel pediátrico puede provocar descompensaciones, bronqueolitis, crisis de asma, además de neumonías virales. También circula la influenza.

“Luego de la pandemia, vemos que algunas personas dejaron de lado hábitos que se establecieron y que en su momento fueron muy efectivos.

“Es importante recordar que esta es una enfermedad que puede provocarnos una gripe que es bastante fuerte, dolor de cabeza, estornudos, dolor de ojos, nos da tos y en algunas personas el virus se puede comportar más agresivo y podría provocar daños en el sistema nervioso central (cerebro) de los pequeños”, destacó.

El 10 de junio inició la campaña de vacunación contra la influenza y al 18 de este mes, un total de 48.28 niños entre los 6 meses y los 8 años ya contaban con su vacuna.

Varios niños ingresan a las unidades de Cuidados Intensivos, debido a complicaciones relacionadas con el virus. Archivo. (Adrian Soto D)

¿Por qué acetaminofén?

Los síntomas de la influenza puden permanecer entre 5 y 10 días en el cuerpo del paciente y para su tratamiento basta con una adecuada hidratación y tratar la gripe con acetaminofén.

“La mayoría de los niños van a tener mocos, les duele el cuerpito, pueden tener tos, pero en algunos casos, el virus se comporta de forma diferente y habrá temperatura, los chiquitos pueden dejar de comer y por eso es importante que se mantengan hidratados y podrían tener dificultad respiratoria, se les hunde abajo del cuellito.

“Si usted ve a su niño decaído debe consultar. A veces, los papás llevan a los niños a una clínica o al ebáis y los síntomas están comenzando y por eso no se deben dejar de lado los cuidados, porque pueden haber complicaciones. Si no hay mejoría al quinto día, se debe volver a consultar”, aseguró la doctora.

La especialista recalcó que en el caso de la influenza, el antibiótico no hará efecto en los chiquitos, porque esta es una infección viral, no una infección bacteriana y por eso se recomienda el acetaminofén.

“Muchas veces los papás nos piden que les enviemos antibióticos a los niños, pero la influenza no es una infección. Hay que tomar conciencia de mantener hábitos en el hogar, como el lavado de manos, evitar el fumado, una adecuada alimentación, en la que haya todo tipo de nutrientes y que el sistema cree defensas contra este tipo de virus.

“En los bebés es fundamental no dejar la lactancia materna, porque así les pasamos a los niños los anticuerpos y esto lo decimos con insistencia, pero apliquemos protocolos de estornudo y tosido, porque a veces no se utilizan, no enviemos a los niños enfermos a la escuela para evitar la propagación del virus en las aulas, porque si un estudiante se contagia, los compañeros también enfermarán y el virus circulará en el aula por muchos días”, destacó.