La inspiradora historia del señor que esperó 36 años por su título de bachillerato y lloró al recibirlo

En 1988 Ricardo Salgado Villalobos ganó quinto año en el Liceo del Sur de barrio Cuba, en San José. Cuando hizo bachillerato perdió Cívica y Biología. Se puso a trabajar, se casó a mediados de 1989 y así enterró todo su esfuerzo colegial por ser bachiller.

¿Qué hizo don Ricardo los años siguientes? Mentirle a la gente. De la boca para afuera, como tenía un trabajito en el que ganaba muy bien, decía que él no ocupaba el bachillerato del colegio, que para ganar platica no hacía falta, pero de la boca para adentro, en su corazón, deseaba con todo el título, era su sueño, pero no se lo decía a nadie.

Con su título de bachillerato. Vean la cara de contentera y realización de don Ricardo. (Cortesía)

Los caminos de la vida lo único que hicieron fue echarle tierra al anhelo de su corazón: la esposa (Yahaira Solano) sí estudió y se esforzó por ganar varios títulos universitarios entonces él se dedicó a ayudarle.

Después, como tiene tres hijos (Magdiel, Melanie y Hillary), se dedicó a ayudarles para que ganaran sus títulos de bachiller colegial y universitarios, pero para lo suyo, nada de nada.

Se alegró y se alegra con cada triunfo de los otros cuatro integrantes de la casa, siente como suyos cada título que alcanzaron, pero el corazón no traiciona y hace un par de años le comenzó a golpear fuerte, a palpitar una palabra: bachillerato.

“El título de bachiller siempre fue el secreto que tuve conmigo. Yo alzaba la voz diciendo que no lo ocupaba para nada, pero sabía muy bien en mis adentros que lo deseaba con todo el corazón y es vacilón el asunto porque creo que esa deuda conmigo me empujó a convertirme en una persona que lee todo lo que se puede, se informa bien, se prepara bien.

“Le voy a contar, una hija mía estudió en un colegio privado y a ella y varios de sus compañeros yo los preparé en Estudios Sociales para que ganaran bachillerato. Me convertí en el ‘profe’ de Estudios y lo hice tan bien que no se me quedó ninguno, de como 25, todos ganaron Estudios de bachillerato…y yo no tenía mi título de bachiller”, recuerda don Ricardo.

Esa sed por aprender, tal vez para que cuando el destino quisiera y pudiera, lo encontrara bien preparado, también lo llevó a convertirse en “profe” de estudiantes que hacen el examen de primer ingreso en el Conservatorio de Castella y el resultado fue el mismo, no se le quedó ningún alumno.

Hermosa motivación la de don Ricardo, su nieto Lucas quien tiene 5 meses y lo recibió en la casa como nuevo bachiller. (Cortesía)

“Recuerdo que la mamá de una chiquita que hizo examen para el Castella me preguntó dónde estudié yo que enseñaba tanto y tan bien. Le dije, sinceramente, que yo no era ni bachiller colegial a lo que la señora me respondió que de los profesores que conoce soy el que considera que más sabe.

“El primer trabajo que tuve, incluso antes de salir del cole, fue en el campo de los hidrocarburos, por eso tengo demasiada experiencia en eso y en ocasiones las empresas me contratan para darle asesoría a ingenieros. Hay gente que cree y jura que soy ingeniero por lo que sé, pero no tenía ni bachillerato”, reconoce el vecino de barrio Cuba.

Con gran sinceridad don Ricardo nos contó esa parte de su vida porque el viernes 5 de abril, un día que él jamás olvidará, fue uno de los 5.091 estudiantes que se graduaron de bachilleres colegiales en una masiva graduación en el Estadio Nacional.

Uno de los 5 mil

Don Ricardo fue parte de la primera generación de estudiantes que se matricularon en el Programa Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE) en el 2023.

El requisito para inscribirse era tener quinto año de colegio aprobado, tener pendiente la aprobación de una o más pruebas de Bachillerato en Educación Media y haber dejado los estudios entre 1988 y 2019.

El BEE está aprobado por el Consejo Superior de Educación. Es una respuesta del Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) a esta población que ha enfrentado problemas para su inclusión y desarrollo dentro de la fuerza laboral por falta del título de bachillerato.

“Hace dos años casi me matriculo en ese programa, pero no lo logré, el año pasado sí hice hasta lo imposible, sobre todo porque venía en camino mi primer nieto (Lucas) y eso me motivó cien veces más. Buscaba en YouTube exámenes de Cívica y Biología y los ganaba con notas de 90 y 95, por eso sabía que estaba preparado.

“Una vez me matriculé y empecé las clases todo fue sobre ruedas, me costó, como toda la vida, el inglés, pero también lo superé. 36 años después y con 55 años de edad, lloré como un chiquito al recibir mi título de bachillerato en el Estadio Nacional.

Es un saprissita de corazón, el pasado domingo fue al Ricardo Saprissa a ver el triunfo 2-1 de los morados ante Sporting, por primera vez como bachiller colegial. (Cortesía)

“Mi esposa me acompañó y tuvo que bajar un momento, ahí aproveché para llorar de felicidad, por fin el gran anhelo de mi corazón se hizo realidad. Ver mi nombre en un título de bachiller es algo que esperé por 36 años y ahora lo celebro demasiado”, reconoció.

Por supuesto, ese título lo va a enmarcar y lo pondrá en la sala en una zona VIP que ya le tiene definida.

“Es que uno siente que es el título más importante del mundo. Ahora se viene la universidad ya no me detengo, quiero ser abogado porque quiero ayudar a la gente que no tiene dinero y necesita asesoría legal.

“En menos de cuatro años me hace la nota cuando me incorpore al Colegio de Abogados”, nos advirtió con total seguridad y motivación.

Y con gusto la haremos.