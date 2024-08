La inteligencia artificial llegó a los celulares y ofrece funciones increíbles

Señoras y señores, démosle la bienvenida a la nueva era de celulares con inteligencia artificial en Costa Rica. Ya están en el mercado y, en verdad, que son una tremenda herramienta, que nos sirve tanto para convertirnos en superdibujantes en un momento o hacer una traducción de voz y texto al instante.

Resulta que el pasado jueves estuvimos en la presentación de dos supercelulares de Samsung, y la principal novedad es que vienen cargados de inteligencia artificial. La marca presentó el Galaxy Z Fold6 y Z Flip6, así como el Galaxy Watch7 y los sofisticados Galaxy Buds3 y Buds3 Pro.

Nos concentraremos en los celulares. Sí son modelos plegables, con pantallas más grandes, colores más vivos; en fin, lo que se puede esperar de los avances tecnológicos, tanto por dentro como por fuera.

Sin embargo, lo que más nos llamó la atención es que hoy, más que nunca, en verdad se les puede llamar teléfonos inteligentes. Podemos, prácticamente, afirmar que piensan, e incluso en ocasiones a mayor velocidad que nosotros los dueños humanos.

¡A divertirse!

Estos nuevos celulares más que inteligentes, entienden que por estos días hay una gran afición por las fotos, por eso un asistente de Inteligencia Artificial (I.A.) permite tomar imágenes y arreglarlas para que uno pueda poner a una persona más grande que otra. También a un artículo puede hacerle los cambios que usted se imagine.

Pero eso ya existía. Sí, pero de forma muy tradicional, con programas o aplicaciones de manejo de fotografías; es que ahora es al instante, directamente en la foto y con ayuda de la I.A.

Comprobamos que se le pueden poner unos cuantos garabatos a la pantalla; la I.A. “verá” y “analizará” para entregarnos en segundos varias opciones de dibujos, interpretando lo que más o menos nosotros quisimos dibujar. Al final, termina uno con un dibujo bien chiva y superartístico.

La I.A. permite que, directamente, enfocando unas letras o un cuadro, aparezca la traducción de esas letras, o bien cuál es el artista y cómo se llama la obra que enfocamos. Es una conexión directa de la I.A. con Google. Ya no tenemos que pensar, los celulares están “pensando” por nosotros y hasta más rápido.

“Cofre de tesoros”

Xiaomi, la gigante asiática de celulares, ya avanza con lo que llaman su “Cofre de tesoros de I.A.”.

El Xiaomi 14 está cargado de funciones con inteligencia artificial para asuntos tan sencillos como un protector de pantallas inventado en segundos y con solo ayudarle un poquitico al celular diciéndole que es lo que uno quiere.

Tiene una función para poder inventarse un perfil que nosotros alimentamos con más de 15 fotos nuestras y, a partir de ahí, el celular crea una imagen muy mejorada, y si decidimos usarla podemos pedir cualquier ropa, lugar del mundo y hasta posición.

Tremenda ayuda nos pega la Inteligencia Artificial en nuestros celulares

Todo es falso, pero verdadero a la vez, en el nuevo universo de inteligencia artificial. La verdad algo de miedo da.

Pique a Chat GPT

Para los usuarios de teléfonos Android, les recordamos que ya Google está trabajando y metiéndose fuertísimo con la I.A. La empresa sigue trabajando con Gemini, que se espera ya sea compatible con todos los Android del mundo a finales de año. I, ya hay gente haciendo pruebas.

Por el momento, Gemini ocupa descargar una aplicación, pero dentro de poquitico ya vendrá dentro de los teléfonos Android y vamos a poder usar esa I.A. en un chat, tal y como lo hacemos hoy día con el Chat GPT, o como Alexa de Amazon.

A Gemini vamos a poder pedirle respuesta, consejo o que nos muestre lo que sea en tiempo real. No habrá tema que no pueda atender. Todo lo que sea I.A. lo hará Gemini desde el celular, no pasará por los servidores de Google por temas de privacidad.

Control de estafas

Gemini vendrá tan carga que cuando uno atienda una llamada, esta I.A. va a usar toda su “inteligencia” para darse cuenta si es una que cumple patrones de ser una estafa y alertarnos.

Comenzó la era en la cual será difícil identificar dónde termina mi celular y comienzo yo. Alegra y da miedo al mismo tiempo.

Gemini encenderá todas sus alertas si se da cuenta que alguien, en una llamada, nos pide una contraseña; ahí entra con toda su seguridad y manda una alerta al propio teléfono para que colguemos la llamada y no demos datos sensibles.

Siri con “nuevo cerebro I.A.”

Y ustedes creyeron que Apple se iba a quedar atrás. Ya Siri cumplió 13 añitos y la empresa considera que llegó el momento de un “nuevo cerebro” lleno de inteligencia artificial, el cual se llama “Apple Intelligence”.

La Inteligencia Artificial ya está en los celulares del país

Todo lo que venimos hablando de la I.A. en celulares lo hará la nueva Siri; además, Apple asegura que será más privada que sus competidores en el mercado, debido a que todos los datos se mantienen secretos en el celular.

“Siri, por favor búsqueme una foto de mi cédula entre mis fotos”, eso vamos a poder decírselo con tranquilidad a Siri y ella buscará entre todas las imágenes que tenga.

“¡Feliz cumpleaños Sebastián!” Si ponemos eso en un mensaje, Siri de una vez nos buscará una foto de Sebastián y nos dirá si queremos agregarla al mensaje. Así de carga se viene la inteligencia artificial… es solo el principio.