La mala suerte de la Liga premia con plata a un morado

En Pérez Zeledón la Liga sumó su sexta derrota consecutiva y de paso le dio suerte a Víctor. Foto: José Cordero. En Pérez Zeledón la Liga sumó su sexta derrota consecutiva y de paso le dio suerte a Víctor. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Las desgracias de la Liga en los últimos meses con sus constantes derrotas y despido de jugadores, hizo que un morado se llene los bolsillos de platica.

Se trata de Víctor Poveda, quien han aprovechado la desgracia manuda para pegarse los tiempos dos veces en menos de una semana, en total se embolsó ¢155 mil.

Todo empezó el miércoles anterior, cuando lo erizos llegaron a su sexta derrota consecutiva contra Pérez Zeledón.

Finalizado el partido, Poveda le dijo a su tata del mismo nombre y quien también es un morado de hueso colorado, que iba jugar el 66, por las 6 pérdidas de la Liga y por el número 6 que usó Wilmer López cuando era futbolista.

Dicho y hecho, al día siguiente, este oriundo de Barrial de Heredia, se fue tempranito al centro de esta provincia para cumplir con su palabra.

Poveda dijo que su suerte solo sirve cuando la Liga pierde. Foto: Cortesía. Poveda dijo que su suerte solo sirve cuando la Liga pierde. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Como él mismo dijo, por varas se metió a la página de la Junta de Protección Social a revisar cual número había salido y para su sorpresa, la cifra ganadora fue el 66.

Esa mañana Poveda invirtió un rojito y se llevó para su casa ¢70 mil, pues la Junta ese día estaba pagando 70 veces lo invertido en la modalidad de los Nuevos Tiempos.

Su racha ganadora no quedó ahí, ya que este domingo volvió a pegar, su premio fue de 85 rojitos.

En esta ocasión decidió apostarle a los Nuevos Tiempos con el 88, se basó en los 8 jugadores rojinegros a los que les cortaron el rabo el viernes pasado y en las 8 personas detenidas, que al parecer están involucradas en el cementazo; sin embargo, cuando ya tenía el numerito en su mano se dio cuenta que los capturados realmente fueron siete.

“Con el 88 fue al que le agarré el lado más chistoso al cementazo porque estaba viendo en un medio que eran ocho los detenidos, pero luego me dijeron que eran siete, en eso dieron las lista de los futbolistas separados de Alajuela que eran ocho, ahí les dije a mis compañeros que había que jugar el 88, nadie me creyó y el domingo al mediodía salió”, contó entre risas.

Esta vez volvió a jugar un rojito, pero el premio fue mayor porque la Junta el domingo estaba pagando 85 veces lo invertido.

Poveda detalló que su suerte solo depende de una cosa: Que la Liga pierda.

“Si la Liga gana no sirve (risas). Eso es lo que yo le digo a la gente para vacilar, pero es algo que uno va pensando porque antes ellos ganaban y yo no me pegaba nada”, explicó.

A pesar del mal momento que viven los de la Ciudad de los Mangos, este envenenado, pero respetuoso saprissista, le deseó al Pato y a sus pupilos salir rápido de este bache que los tiene casi sin aspiraciones a clasificar a la cuadrangular final.

Lotería navideña

Este aficionado se ha hecho famoso, especialmente en redes sociales donde lo han buscado para vacilar e incluso, muchos le han pedido que les digan cuál va a ser el número que saldrá en la lotería navideña.

“Lo que les he dicho es que agarren lo que pagaron de marchamo y lo dividan entre los títulos que tiene su equipo, los dos primeros números que salgan de ese resultado es el que tienen que ir a comprar”, aseguró el agüizotero morado.

“Si no tienen carro y su equipo no ha ganado, lo que les digo es que jueguen los dos últimos números la placa del primer carro blanco que vean. Obviamente todo esto uno lo dice vacilando, pero quien quita un quite se lo ganen”, dijo.

Poveda espera una nueva derrota de la Liga, no para alegrarse, sino para hacer más harina y de paso, poder ayudar a alguien que lo necesite.