“Es un instrumento que me relaja, lo disfruto mucho, tocarlo me da paz, por eso hace dos años me decidí a compartir mi pasión con la gente; vamos por todo el país tocándola”, explica esta vecina de Lomas de Pavas quien desde pequeñita se apasionó por el instrumento y hoy día hasta da clases de marimba en el liceo Luis Dobles Segreda de La Sabana y también las da a domicilio (pueden llamarla al 6164-7813).