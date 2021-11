La mascarilla será parte esencial de nuestra vestimenta por un buen tiempo

La mascarilla será nuestra compañera fiel durante mucho tiempo más y eso está bien pues está demostrado que su uso previene el contagio del covid-19.

En las últimas semanas se ha dado una baja importante en los contagios del virus y también en las hospitalizaciones y muertes por el coronavirus y eso ha hecho que mucha gente toma la decisión equivocada de dejar de usar el cubrebocas.

Usar la mascarilla es una muestra de amor hacia nuestros familiares. Foto: Rafael Pacheco.

Andarla siempre es tan indispensable como el uso del calzado o la ropa y es un hecho que deberá ser parte de nuestro atuendo diario hasta nuevo aviso.

El epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, asegura que con la reapertura comercial que se está dando es fundamental andar la mascarilla.

“La posibilidad de estar en espacios compartidos no debe limitar la necesidad de autoprotegerse y cuidar a los demás; por esa razón, de ahora en adelante la mascarilla seguirá siendo parte de nuestra vestimenta más allá del incremento en las tasas de vacunación”, explicó Romero.

Siempre vigilantes

El epidemiólogo resaltó que, si bien las autoridades de salud están dando la posibilidad de salir y con esto movilizar la economía, debido a la mejora en las cifras de la pandemia, el escenario que se refleja pareciera ser muy atractivo, pero debemos ser cuidadosos.

Si no se toman las previsiones adecuadas y si la población se excede en ciertas libertades, como brincarse los protocolos sanitarios y en especial el uso de la mascarilla, a finales de diciembre o inicios del 2022 podrían presentarse rebrotes.

El usar cubrebocas en lugares cerrados en los que hay personas ajenas a nuestra burbuja es fundamental. Foto: Rafael Pacheco.

“La mascarilla debe ser parte de nuestra vestimenta, si no nos gusta busquemos las de los colores que más nos gusten, las que hagan juego con la ropa, las que nos hagan sentir más cómodos.

“Cuando estemos en presencia de personas que no son parte de nuestra burbuja, tenemos necesariamente que utilizar la mascarilla, la vacuna sola no hace todo el milagro, tenemos que seguir cuidándonos mucho y la mascarilla, junto con las medidas de higiene y el no romper burbujas de forma innecesaria, será fundamental”, detalla el experto.

“Si queremos reunirnos debemos promover la vacunación, propiciemos ambientes seguros y, por favor, no dejemos el uso de la mascarilla”, pidió Romero.