La mejor foto de un ovni se tomó en Inglaterra: “La verdad, he visto mejores, no es tan nítida”

El mundo entero está vuelto loco por estos días porque desde Inglaterra se dice que salió por fin a la luz la que se considera la mejor foto de la historia de un Objeto Volador no Identificado (Ovni).

Esta foto se hizo en tierras inglesas en 1990 y es parte del llamado “Caso Calvine”, como se le llamó al evento que ahora se ha hecho viral en redes sociales, más de 30 años después.

Esta se supone que es la mejor foto de un ovni que se ha logrado hasta el momento. (Tomada de Internet)

El 4 de agosto de 1990, dos jóvenes fotografiaron en la zona de Calvine, en Inglatera, un objeto volador extraño de 30 metros de largo, por lo que, asustados por lo que habían presenciado, se escondieron y después analizaron las imágenes del avistamiento.

El misterioso objeto volador tenía forma de diamante y flotaba en el cielo. Durante 32 años, esa imagen desapareció del ojo público y se volvió blanco de teorías y mitos.

El investigador y periodista británico David Clark consiguió la foto por parte de Craig Lindsay, un oficial de prensa retirado de la Fuerza Aérea, quien guardó la última impresión que quedaba de la foto original. La foto sería una de una serie de seis que habrían tomado los dos jóvenes y se puede ver el objeto desconocido, “escoltado” por un avión de combate, que se ve al fondo.

Estados Unidos admite que no puede explicar avistamientos de ovnis

De acuerdo a Óscar Sierra, esta es una de las fotos de Oregón que le parecen mejor que la inglesa. (Tomada de Internet)

El experto costarricense en Ovnis, desde hace más de 30 años, también llamado ufólogo (viene de Objeto Volador no Identificado en inglés que se escribe UFO), Óscar Sierra, como que no se sorprende mucho con la foto, realmente no le parece tan buena, incluso la encuentra más bien muy borrosa.

“No la veo tan nítida, de hecho, le puedo decir que hay otras fotos en la historia que para mí son mucho mejores. Incluso, muy a mi gusto, si hablamos de buenas fotos, está la secuencia de fotos que logró un granjero de Oregón (en McMinnville), Paul Trent.

Asombro por extraña figura en hocico de cocodrilo muerto

El acercamiento de otra foto de Oregón sí muestra mejor lo que parece un ovni. (Tomada de Internet)

“Esas fotos sí son demasiado nítidas y buenas, las han estudiado por más de 60 años y nadie ha podido demostrar que sean falsas. Trent tomó las fotos el 11 de mayo de 1950, pero se publicaron hasta el 8 de junio de 1950″, explica Sierra.