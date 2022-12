La NASA con el sabor, la alegría y el orgullo de Limón

A Dana Scarlett Rivas, del barrio Roosevelt de Limón, todo lo que tenga que ver con robótica y ciencias, le encanta y ni qué decir cuando le hablan de la ciencia espacial. Por eso, se metió en el proceso para ser una de las 16 niñas y jóvenes que este domingo 4 de diciembre viajarán a la NASA por una semana.

Dana Scarlett Rivas es del barrio Roosevelt de Limón. (Eduardo Vega)

“Una se queda sin palabras cuando se da cuenta que fue seleccionada entre las últimas 16 (fueron 520 en total las que iniciaron el proceso). Me alegra demasiado ir a la NASA, como también me alegra todo lo que hemos aprendido en las clases que nos están dando virtualmente desde setiembre, porque nos las han dado personas que son inspiradoras y que nos enseñaron mucho en el campo de las ciencias. Nos dieron buenas herramientas que podremos utilizar en el futuro.

“Hay momentos en que no se lo termina de creer. Quiero aprender mucho, crecer mucho. La oportunidad de estar en la NASA es única y pondré mucha atención para llenarme de conocimiento, ya que quiero superarme como persona para poder ayudarle a mi comunidad y al país”, comentó Dana, quien está segura que estudiará una ingeniería con un énfasis total en robótica. Ella tiene 16 años y estudia en el Colegio Mario Bourne Bourne de Limón.

16 niñas costarricenses que se convierten en la primera tripulación del programa “Ella es Astronauta” y que irán a la NASA. (Eduardo Vega Arguijo)

Astronauta en proceso

Otra de las jóvenes que irá a la NASA es Alexandra Arias Dondi, de Hatillo 6 en San José, y quien no duda un instante cuando se le pregunta qué quiere ser cuando sea grande. “Quiero ser astronauta, porque es lo que siempre me ha encantado”, dice esta estudiante de la escuela Miguel de Cervantes en Hatillo 6.

Amor al espacio y sueños de astronautas alegran a 16 niñas ticas

“La materia que más me gusta en la escuela es la matemática. Me ilusiona mucho ir a la NASA porque la ciencia toda me encanta. En verdad que quiero algún día poder ir al espacio y ser una persona que le ayude al planeta de alguna forma y para eso tengo que aprender mucho… sé que lo voy a lograr”, asegura con voz muy firme Alexandra.

Alexandra es de Hatillo 3 y está convencida que en el futuro será astronauta. (Eduardo Vega Arguijo)

Las 16 niñas seleccionadas por la Asociación “She Is” llegaron a la fase semifinal del programa ELLA ES ATRONAUTA, a través de la cual vivirán una experiencia única e inigualable durante una visita de gran aprendizaje en el Space Center de la NASA en Houston, Texas, a partir de este domingo 4 de diciembre.