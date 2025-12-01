La Navidad brilló en el Museo de los Niños con un show lleno de magia y emoción

Este fin de semana se celebró la inauguración oficial de la Navidad en el Museo de los Niños, uno de los eventos más esperados por las familias costarricenses. Como cada año, el castillo se convirtió en el epicentro del espíritu navideño, iluminándose con miles de luces que transformaron el corazón de San José en un escenario lleno de color, magia y alegría.

La actividad marcó el arranque de la temporada festiva y atrajo a cientos de personas que llegaron para disfrutar del espectáculo, las decoraciones y la tradicional atmósfera cálida que caracteriza al museo en estas fechas.

Inauguración de la iluminación del Museo de los niños. (Mayela Lopez/Mayela López)

El castillo del Museo de los Niños brillando con miles de luces tras el conteo. (Mayela Lopez/Mayela López)

El cielo de San José iluminado por el juego de pólvora en la inauguración navideña. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ni la lluvia impidió que miles de personas se acercaran a la iluminación (Mayela Lopez/Mayela López)

Los niños y padres disfrutaron de presentaciones musicales llenas de magia (Mayela Lopez/La Nación)

Cientos de personas llegaron desde temprano para dejarse los mejores lugares previo a la iluminación (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Todos querían grabar es espectáculo de luces que se vio sobre el Museo de los niños (Mayela López/Mayela López)

Las sombrillas y paraguas también fueron protagonistas (Mayela López/Mayela López)

La noche estuvo llena de magia y felicidad (Mayela López/Mayela López)