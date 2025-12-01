La Navidad brilló en el Museo de los Niños con un show lleno de magia y emoción

Este fin de semana se celebró la inauguración oficial de la Navidad en el Museo de los Niños, uno de los eventos más esperados por las familias costarricenses. Como cada año, el castillo se convirtió en el epicentro del espíritu navideño, iluminándose con miles de luces que transformaron el corazón de San José en un escenario lleno de color, magia y alegría.
La actividad marcó el arranque de la temporada festiva y atrajo a cientos de personas que llegaron para disfrutar del espectáculo, las decoraciones y la tradicional atmósfera cálida que caracteriza al museo en estas fechas.
Editor responsable de la sección de deportes de La Teja. Bachiller en Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo y bachiller en Filosofía de la Universidad Católica. Con experiencia en manejo de redes sociales y elaboración de notas de nacionales, deportes e internacionales. Labora en Grupo Nación desde el 2013.
