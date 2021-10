La Negrita ya brilla en el Vaticano

Un mosaico de la patrona de Costa Rica, la virgen de Los Ángeles, ya se muestra en los jardines del Vaticano.

En uno de los muros de lo que se conoce como Calle de la Madonna, la obra de la costarricense especializada en arte religioso, Paula Sáenz, fue develada este 26 de octubre, a eso de las 3:45 de esta madrugada en un acto que contó con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada.

Elegante. Nuestra patrona ya se luce preciosa en los jardines del Vaticano. Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

En el evento de esta madrugada (3 de la madrugada hora tica, 11 de la mañana hora del Vaticano) estuvo presente monseñor Garita, don Federico Zamora, la propia Paula, además, hubo un acto cultural que estuvo a cargo del también costarricense, el cantautor y sicólogo, Álvaro Solano, quien cantó: “Oh salve Reina y Virgen de los Ángeles”, al compás del tambito, un ritmo típico costarricense.

También, tocó el arpa y cantó la soprano tica, Jessenia Bonilla.

El embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, Federico Zamora, le dio vida a la idea hace dos años. Al caminar por los jardines del Vaticano, don Federico llegó a una sección dedicada a las representaciones de las diferentes vírgenes de América Latina y se dio cuenta que nuestra Negrita no estaba ahí.

“Comencé en el arte sacro por el milagro que me hizo la virgencita con el nacimiento de mi hijo Gabriel que ahora tiene 17 años; justo cuando no me daban ninguna opción de ser madre, entregué mi maternidad a la virgen.

Tambito. A ritmo de un tambito el cantautor tico, Álvaro Solano, alegró la develación en el Vaticano. Captura de pantalla. (Captura de pantalla de transmisión de Radio Fides)

“Recuerdo que cuando mi hijo estaba en preescolar hice unos dibujos de la virgen de la Medalla Milagrosa en unos separadores de libros y gustaron mucho. Esa fue la chispa que inició mi camino en arte religioso, desde aquella época no me he detenido”, nos explica esta artista, quien es diseñadora publicitaria.

La artista usó vidrios y mármol que mandó a traer de Italia y las piedras son ticas en su totalidad. Cada piedrita que utilizó para la base de la imagen de la virgen representa una de las diócesis que tenemos en Costa Rica. Es una Negrita muy tica.