La respuesta de Rodrigo Chaves al ser consultado sobre Celso Gamboa sorprende a muchos

Celso Gamboa está metido en un embrollo que no se le desea ni al peor enemigo, y podría llevarse entre las patas a más de un maloso que ha hecho negocios o tiene vínculos con él.

Uno de los implicados, podría ser el mismo gobierno.

Rodrigo Chaves y Mario Zamora revelaron si conocen o no a Celso Gamboa. (Archivo/Archivo)

Y es que, como dio a conocer el medio CRHoy, y con base en escuchas hechas por la DEA, Gamboa soltó la lengua durante una negociación con supuestos socios, en la que rajó que el gobierno le daba acceso de meter cargamentos de cocaína al país.

Incluso, llegó a decir que las entregas estaban 100% garantizadas.

Ahora, durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se quitaron el tiro y aseguraron que nunca en sus vidas han visto a Gamboa.

LEA MÁS: Este es el máximo castigo que recibiría Celso Gamboa si es extraditado a Estados Unidos y condenado

“Celso Gamboa, a quien yo no conozco, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo, y que no conocía”, aseguró el mandatario.

“Ahora Alejandro Pacheco (diputado del PUSC) manda una carta que dice que cuántas veces ha venido Celso Gamboa a la Casa Presidencial en este gobierno. ¡Cero! Él trabajaba aquí en el gobierno de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, aquí ha venido cero”, insistió.

Por su parte, Zamora le serruchó el piso a la publicación de CRHoy, asegurando que solo se mencionan supuestas colaboraciones con el Servicio Nacional de Guardacostas, y no con todo el Gobierno.

LEA MÁS: Celso Gamboa se llevaría entre las patas al gobierno con lo que le habría dicho a narcos

Es más, dijo que todo sucedió entre el 2020 y el 2022, cuando ellos aún no estaban en el poder.

No obstante, según dio a conocer el medio de comunicación, en realidad, la reunión con dos socios, que tanto se menciona, sucedió en el 2023, cuando Chaves y compañía ya estaban en el poder.

En cuanto a los guardacostas y el gobierno, CRHoy detalló que el expediente de la DEA dice, textualmente, el término “Gobierno”.

LEA MÁS: Luis Guillermo Solís habla sobre detención de Celso Gamboa, quien fue su ministro de Seguridad