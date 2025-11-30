Nacional

La Sabana fue escenario de una belleza de desfile de boyeros, vea las mejores fotos

Este domingo, el parque La Sabana se vistió de gala para convertirse en el escenario de una belleza de desfile de boyeros, aquí le enseñamos las mejores fotos

Por Eduardo Vega

Este domingo, el parque metropolitano La Sabana fue escenario de un desfile de tradición e identidad costarricense.

Decenas de boyeros se reunieron en el emblemático parque y, llenos de orgullo y con una gran pasión, mostraron sus bueyes y sus carretas.

Desfile de boyeros en La Sabana
Víctor Sánchez tiene 83 años y desde que tenía 5 andaba en carreta. (Eduardo Vega)

Víctor Sánchez Jiménez es un boyero de 83 años, vecino de San Isidro de Heredia, que madrugó y llegó a La Sabana lleno de ilusión con sus animalotes: Palomo y Chato.

Él cuenta que prácticamente nació en carreta, ya que desde los 5 años andaba en una con su papá, allá en las montañas de Hojancha, en Guanacaste, una tierra a la que ama.

Don Víctor dice que valora mucho estas actividades porque rescatan la esencia de las tradiciones y del ser costarricense.

Aquí le dejamos una colección con fotos para que vea la belleza de desfile que dieron los boyeros.

Desfile de boyeros en La Sabana
Thomas Soto llegó a La Sabana con sus pequeños bueyes: Muñeco y Stuart. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Eduardo Marín viajó desde La Cima de Dota con los bueyes Los Marujos. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Santiago tiene apenas 11 años y desde los 3 es boyero. Va para sexto grado. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Roy Madrigal llevó al desfile sus bueyes Indio y Muñeco. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Sharon Elizondo es vecina de Aserrí y dice que es boyera desde que nació. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Eliécer Quesada viajó desde Paraíso de Orosi, feliz de participar en lo que tanto ama. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Fernando Rojas llegó acompañado de su sobrina, Abigail Rojas. Ellos son de San Isidro de Coronado. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Hasta hubo una recreación del bello billete de cinco colones. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Algunos boyeros llegaron acompañados de sus familias y se dieron un paseo en carreta. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Hubo gran variedad de bueyes, con distintos colores, pero todos hermosos. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
El clima estuvo lindo, apenas para dar un gran espectáculo. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Toda la gente que andaba en La Sabana quedó maravillada con los bueyes. (Eduardo Vega)
Desfile de boyeros en La Sabana
Los comerciantes aprovecharon el desfile para vender sus productos. (Eduardo Vega)
