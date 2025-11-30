La Sabana fue escenario de una belleza de desfile de boyeros, vea las mejores fotos

Este domingo, el parque metropolitano La Sabana fue escenario de un desfile de tradición e identidad costarricense.

Decenas de boyeros se reunieron en el emblemático parque y, llenos de orgullo y con una gran pasión, mostraron sus bueyes y sus carretas.

Víctor Sánchez tiene 83 años y desde que tenía 5 andaba en carreta. (Eduardo Vega)

Víctor Sánchez Jiménez es un boyero de 83 años, vecino de San Isidro de Heredia, que madrugó y llegó a La Sabana lleno de ilusión con sus animalotes: Palomo y Chato.

Él cuenta que prácticamente nació en carreta, ya que desde los 5 años andaba en una con su papá, allá en las montañas de Hojancha, en Guanacaste, una tierra a la que ama.

LEA MÁS: Monseñor Javier Román envía mensaje mientras se recupera de infarto y se deja ver como pocas veces (video)

Don Víctor dice que valora mucho estas actividades porque rescatan la esencia de las tradiciones y del ser costarricense.

Aquí le dejamos una colección con fotos para que vea la belleza de desfile que dieron los boyeros.

LEA MÁS: Corazón de paciente volvió a latir gracias a dispositivo usado por primera vez en Costa Rica

Thomas Soto llegó a La Sabana con sus pequeños bueyes: Muñeco y Stuart. (Eduardo Vega)

Eduardo Marín viajó desde La Cima de Dota con los bueyes Los Marujos. (Eduardo Vega)

Santiago tiene apenas 11 años y desde los 3 es boyero. Va para sexto grado. (Eduardo Vega)

Roy Madrigal llevó al desfile sus bueyes Indio y Muñeco. (Eduardo Vega)

Sharon Elizondo es vecina de Aserrí y dice que es boyera desde que nació. (Eduardo Vega)

Eliécer Quesada viajó desde Paraíso de Orosi, feliz de participar en lo que tanto ama. (Eduardo Vega)

Fernando Rojas llegó acompañado de su sobrina, Abigail Rojas. Ellos son de San Isidro de Coronado. (Eduardo Vega)

Hasta hubo una recreación del bello billete de cinco colones. (Eduardo Vega)

Algunos boyeros llegaron acompañados de sus familias y se dieron un paseo en carreta. (Eduardo Vega)

Hubo gran variedad de bueyes, con distintos colores, pero todos hermosos. (Eduardo Vega)

El clima estuvo lindo, apenas para dar un gran espectáculo. (Eduardo Vega)

Toda la gente que andaba en La Sabana quedó maravillada con los bueyes. (Eduardo Vega)