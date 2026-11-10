Esta es la razón por la que Yara Jiménez levantó de pronto la sesión

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, levantó de pronto la sesión de este lunes, luego de que la Sala Constitucional enviara una nueva resolución relacionada con la discusión del Presupuesto Nacional 2027.

Las dudas fueron aclaradas por la Sala con la segunda resolución. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

El documento recibido por el Directorio legislativo en medio de la discusión señala expresamente:

“Se acoge la medida cautelar y se ordena al Plenario de la Asamblea Legislativa abstenerse de discutir y votar en segundo debate el expediente legislativo N.° 25.754 antes del 29 de noviembre de 2026″.

La resolución agrega que la medida busca preservar la efectividad del control preventivo de constitucionalidad, sin sobrepasar el plazo del 30 de noviembre establecido en el artículo 178 de la Constitución Política.

El diputado Edgardo Araya explicó que todo ocurrió después de que la Sala IV ordenara suspender el segundo debate del presupuesto. Sin embargo, según señaló, Jiménez interpretó inicialmente que la disposición impedía únicamente realizar la votación, pero permitía continuar con la discusión del proyecto.

Esa interpretación provocó que los diputados comenzaran a debatir el presupuesto, pese a los cuestionamientos de legisladores que consideraban que la orden judicial obligaba a detener todo el trámite.

En medio de la discusión, la presidenta solicitó un receso de 10 minutos. Cuando llevaba apenas la mitad, regresó y decidió levantar la sesión. Según relató Araya, durante ese receso había llegado la segunda resolución de la Sala Constitucional dirigida al Directorio legislativo.

El diputado explicó que esta nueva comunicación dejaba expresamente establecido que debía suspenderse tanto la discusión como la votación en segundo debate.

“Ya más claro así, para el que no quiere entender, más claro es el trámite”, dijo Araya, quien consideró que la nueva resolución aclaró el alcance de la orden judicial.