La Teja cumple 15 años: Lector recuerda el día que se ganó un taxi activando el código

Édgar Araya Villalobos tiene vínculo especial con La Teja.

Cuando el periódico tenía cuatro años de haber nacido, una de las promociones de aquel entonces le cambió la vida a este vecino de Tibás.

Araya, quien tiene 41 años de ser taxista, se enamoró de nuestro periódico desde hace 15 años, o sea, desde el mismitico día que nacimos y hasta el día de hoy siempre lo compra y siempre lo activa.

Nieto Feliz. Don Édgar reconoce que su nieto, Carlo Alberto, disfruta mucho su taxi. Cortesía. (Cortesía)

En el 2010 lanzamos una promo exclusiva para taxistas, el premio fue un Coraxi, o sea, un taxi hecho para las calles de Costa Rica, hecho por la marca Toyota y don Édgar se tuvo fe, participó y ganó.

“Justo el día que La Teja me llamó para decirme que me había ganado el taxi nuevo de paquete cambió todo en mi familia. Tengo quince años de leer el periódico y once desde que me cambiaron la vida. Yo celebré de corazón este quince aniversario de ustedes y espero que cumplan cien años más.

“Cuando recuerdo cómo estaba yo hace 11 años me agarra un no sé qué, porque aquel día de la llamada me encontraba justo donde el mecánico que me estaba arreglando el taxi viejo que tenía y me daba mucho problema, el carro me jodía, estaba pagando un préstamo carísimo y no me alcanzaba la plata, en ocasiones, ni para comprar la comida”, recuerda don Édgar.

Pero, ¿qué pasó con el Coraxi?

“El taxi nuevo se convirtió en una de las principales bendiciones de mi vida… ¡Todavía lo tengo! Ha sido mi machetico. Los primeros cuatro años me sirvió para salir de deudas y de ahí para acá logré todo lo que tengo. Con gran orgullo y agradecimiento puedo decir que yo no tengo deudas”, comentó don Édgar, a quien por cierto cuando lo llamamos, este 28 de setiembre por la mañana, estaba encerando su taxi.

Todo cambió. En el 2010 el tibaseño se ganó el Coraxi y nos asegura que su vida cambió para siempre. Cortesía. (Cortesía)

-¿Se imagina su vida sin La Teja?

Quiere que le diga algo, mejor no me la imagino. No me gusta y le explico. En estos momentos no le debo nada a nadie y eso es gracias a ustedes. Uno como trabajador lo que ocupa es eso, que le den una buena oportunidad y ustedes me la dieron con el taxi nuevo.

-¿Cómo ha sido todo once años después de ganar?

Hablemos desde los 10 años después, o sea, desde el año pasado. Mi vida y la de mi familia habría sido muy diferente en tiempos de pandemia sin la bendición que ustedes me dieron. El covid-19, casi de seguro, nos habría golpeado sin piedad, con deudas, generando poco dinero y, lo más seguro, con desesperación porque no hay plata.

-¿Cómo la pasa ahora?

Le cuento algo más, además de la pandemia, que nos golpeó a todos, he pasado algo afectado de la salud, entonces, tras de que los taxistas hemos vivido una gran reducción en los servicios, hay momentos que por más que quiera, no puedo salir, entonces, lo que hago son algunos servicios cuando puedo y después me devuelvo a descansar… yo le pregunto ahora, ¿usted cree que sin ese taxi, que me permitió limpiarme de deudas, yo podría salir a trabajar solo por ratos y poder sostener a mi familia? La respuesta es no. Aquella bendición del 2010 me da frutos hasta el día de hoy.

-No será que nos está metiendo un cuento chino usted con eso de que no tiene deudas...

El Coraxi fue el alivio que necesitaba. Hace como siete años me olvidé de las deudas. Ustedes no tienen idea de lo tranquilizante que es poder decirle a cualquiera que no se tienen deudas.

-¿Los compas taxistas qué le dicen?

A todos mis amigos taxistas siempre les he dicho que activen el código porque es cierto que se puede ganar. Ellos saben que mi taxi fue una bendición y que la cuido con mucho cariño.

Sigue breteando. Once años después el taxi sigue dándole platica a don Édgar porque lo tiene como nuevo ya que lo chinea demasiado. Cortesía. (Cortesía)

Este tibaseño tiene 65 años y está casado con doña Alice Vindas con quien tiene dos hijos (Rolando y Alice). El matrimonio ahora disfruta de tres nieticos que son la locura de la casa.

El taxista recordó lo que vivió en Ciudad Toyota cuando fue por su taxi nuevo.

Explica que la gente de Toyota lo trató como un rey, además, que salió un gerente que le hizo una propuesta muy llena de amor a la gente trabajadora.

“Aquel señor, de quien no me acuerdo el nombre, pero a quien le agradeceré toda la vida, me dijo que tenían muy claro que me había ganado un taxi modelo 2009, pero como estábamos en octubre del 2010, si me esperaba un mes más, a noviembre, él me daría un Coraxi pero 2011 que estaban por entrar.

Pa'que no le falte. El año pasado este taxista volvió a ganar con nuestro código de la suerte y ahora anda anteojos nuevos de Ópticas Visión. Cortesía. (Cortesía)

“Comento esto para que la gente entienda, no solo me dieron un taxi nuevo de paquete, un Toyota, sino que terminé con un carro tan nuevo que era el modelo del año siguiente, además, hecho para las calles del país, algo que comprobé porque en este 2021, después de 600 mil kilómetros, nunca le he tocado la compensación y eso que lo he andado por todo Costa Rica”, explicó muy agradecido don Édgar, quien antes de despedirse nos advirtió que ya había activado el código.