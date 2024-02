La Teja salió a celebrar San Valentín y vea las hermosas historias de amor que nos encontramos

¿Cómo estuvo su Día del Amor y la Amistad? Si nos dejan responder a nosotros, les contamos que estuvo puras tejas y bien llenito de dulce amor y hermosa amistad.

San Valentín provocó una venta loca de flores este 14 de febrero en San José centro. (JOHN DURAN)

Resulta que La Teja y la Junta de Protección Social (JPS) nos tiramos a la calle en el puritico centro de San José en busca de esas personas con tantísimo amor en su corazón que estaban dispuestos a compartirlo en forma de un mensajito (todos los mensajes completos los puede ver en www.lateja.cr).

Nos parqueamos cerquita de La Chola, pero la primera Chola que se puso en San José, no la hermana que está al principio del bulevar de la avenida Central, allá cerca del Hospital San Juan de Dios.

La Teja y la Junta de Protección Social, servimos de puente amoroso para que las personas mandaran sus mensajes llenitos de corazones a sus seres amados. (JOHN DURAN)

Como era lógico, llevamos chocolaticos para repartir en un día tan especial y porque tenemos bien claro que un dulce dado con amor nunca amarga a nadie, además, llevamos unas hermosas camisetas con nuestro logo de La Teja y el color que amamos, el amarillo.

Michael Moreira es el pallasito Chaparrín Patín y saludó a su esposa y familia. (JOHN DURAN)

Sabemos que está de moda en todo tipo de eventos como graduaciones o quinceaños, incluso en bodas, hacer un marco para que la gente se tome fotos dentro de él y así guarde un lindo recuerdo, pues hicimos un marco con todo el cariño nuestro y de la Junta de Protección Social y en el mero centro la gente dejó sus mensajes.

Todos querían dejarle un mensajito de San Valetín a esa persona especial. (JOHN DURAN)

Vieran ustedes qué lindo nos fue. La gente hasta hacía fila para dejarnos su saludo a ese ser amado. Hubo mensajes para esposas, hijos, tías, mamás vivas y mamás o papás que ya están con Tatica Dios.

David es de Calle Fallas y no pudo resistirse a nuestro marco del amor. (JOHN DURAN)

Daniel de Alajuela, Mauren Roses quien nació en Granada, Nicaragua; Marlen Artola, David de Desampaados, Miguel Rivera, Geovanni Montero, Eugenio Ovares quien vive en Batán, Limón, pero andaba por el bulevar de la avenida Central de San José; Juan Carlos Calderón de Cinco Esquinas de Tibás; Joan Sebastian García de Sarapiquí, don William Hidalgo, quien le mandó un mensajito a su mamita ya en el cielo, en fin, hubo gente linda dando sus mensajes.

Doña Mauren Blanco Méndez de Guadalupe, otra que envió un lindísimo mensaje. (JOHN DURAN)

También nos compartió su mensaje de amor a su esposa, hija y familia, don Michael Moreira, a quien muchos conocen como el payasito Chaparrín Patín. Antes de su mensajito dejó hasta un poema a lo más lindo de esta tierra, las mujeres.

“Si en un jardín ustedes fueran rosas, serían las más lindas y las más hermosas, y aunque no son rosas para sus parejas y sus familias ustedes son preciosas”. Con semejante poema nos dejó con la piel de gallina de la emoción.

Joan Sebastian García, de Sarapiquí, le mandó un fuerte abrazo y un beso a su novia Nicole. (JOHN DURAN)

Amor en el cafetal

Nos derretimos de amor con la historia que nos contó un matrimonio brumoso, doña Evelia Romero y don Eduardo Quesada de Quebradilla de Cartago, quienes tienen 36 años de feliz matrimonio, ya que se casaron el 8 de agosto del 1988 en Guadalupe de Cartago.

Doña Evelia y don Eduardo tienen 36 años de casados, se conocieron en un cafetal en Cartago. (JOHN DURAN)

“Nos conocimos cogiendo café en un cafetal de Coris de Cartago”, confirma doña Evelia.

“Él me volvía a ver y me molestaba, pero yo no le daba pelota, me caía mal”, agrega entre risas la esposa.

“A mí me gustaba ella, pero me daba miedo porque yo decía ‘si lo intento y no me da pelota, mejor no’”, recordó él.

El amor a su equipo también es puro y leal, que lo diga este manudo. (JOHN DURAN)

Un día, en la época de repelas, un hermano de ella le dijo, precisamente, a don Eduardo que le fueran a ayudar a coger café. Así comenzó todo, después bailando en un salón afianzaron la relación.

Parece que es una historia color de rosa, pero qué va, resulta que don Eduardo se fue a pedir la entrada al papá de doña Evelia y le fue como un quebrado porque el señor hasta le sacó un machete y lo puso a correr. No le aceptó la relación, pero ellos jalaron dos años y después se casaron.

Mauren Roses se detuvo para enviar un hermoso saludo de amor. (JOHN DURAN)

“En ese tiempo era fatal eso. Siempre andaba con un cuchillo (el papá de doña Evelia) y yo dije, ‘a la mano de Dios, que me mate’.

“Uno lo hace por amor”, aseguró el valiente don Eduardo, quien siempre ha sido muy romántico porque le escribía cartas de amor que doña Evelia leía e inmediatamente rompía por miedo a que el papá se las encontrara. Con 36 años de matrimonio, ahora disfrutan de una gran relación, cuatro hijos y cinco nietos.

Don William Hidalgo se acordó de enviar saludo a sus papitos que ya están en el cielo. (JOHN DURAN)

Redes sociales

Avanzamos con nuestro marco de amor. Es que no les contamos que el marco era rojo, cargado de corazoncitos y en grande pusimos: “Día del Amor y la Amistad”. Ahora sí, avanzamos con nuestro marco, siempre sobre el bulevar y casi cuando íbamos a llegar a la Plaza de la Cultura nos topamos un noviazgo de jóvenes, quienes muy amablemente nos contaron su historia.

Brenda y Alejandro nos compartieron su historia de amor. (JOHN DURAN)

Brenda de 28 años y Alejandro 24, quienes se conocieron en el famoso Coro de la Sierra de la Universidad Nacional. De inmediato preguntamos ¿cómo la conquistó? Brenda nos dijo que como todo pasó tan natural no recordaba, sin embargo, ahí saltó Alejandro y con voz firme nos dijo, “yo sí me acuerdo un poquillo, la verdad” y se mandó con la historia.

Nada mejor en este 14 de febrero que un buen beso de enamorados como el que se dieron Brenda y Alejandro. (JOHN DURAN)

“La primera vez que la vi me acuerdo que me llamó la atención. La vi y dije ‘¡qué linda!’. Ya al rato, para meterle conversación le hice un chiste de ambulancias y como me respondió con una risa yo dije ‘ahí le entro’”, recordó él.

Entre romper el hielo y hablarle a declararle el amor, pues hubo una ayudita especial de las redes sociales porque fue por medio de una videollamada en Skype que Alejandro ya le dijo que le gustaba mucho.

¡Qué viva el amor! (JOHN DURAN)

Fue justo el Día de la Madre. Como estaban haciendo trabajos de la universidad se tenían que hablar bastante y así se dio la digital oportunidad. Varios meses después ya formalizaron el noviazgo, estando los dos muy seguros de que sí caminaba todo bien.

Qué lindo es ver a la gente contenta y enamorada. (JOHN DURAN)

¿Pidió la entrada Eduardo?

“No. En realidad, mis papás confían mucho en mí, que sé cómo manejar las relaciones personales”, responde Brenda. “Conocerlos el primer día dio muchos nervios. Son maravillosas personas”, agregó Alejandro.

Daniel iba listo con flores para su enamorada. ¡Qué romántico! (JOHN DURAN)

Cuando conversamos con esta pareja ya se habían dado los regalos del Día del Amor. Él compró dos cadenitas con un dije de medio corazón, le dejó la mitad a ella y él se dejó la otra mitad. Tienen cuatro años de noviazgo.

El moradazo, Eugenio Ovares, de Batán de Limón, cayó en las redes del amor que le pusimos en pleno centro de San José. (JOHN DURAN)

Con estos novios jóvenes terminamos nuestro recorrido de amor y amistad por un San José lleno de gente comprando regalitos en forma de corazón, flores y peluchitos. En verdad que se sentía el amor en el aire.