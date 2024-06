La Teja se fue para Cancún y le vamos a contar con detalle cómo nos fue para que se anime a ir

Todos hemos escuchado hablar de Cancún, una ciudad mexicana con hermosas playas y con un ambiente increíble, pero la verdad no hay fotos ni videos que le hagan justicia a este paraíso.

Cancún es una playa lindísima y un rica para caminarla. (Rocío Sandí)

La Teja tuvo la oportunidad de viajar a Cancún gracias a la agencia DM Viajes y les vamos a contar todos los detalles de esta increíble experiencia día a día. Les vamos a contar todo a calzón quitado, como decimos los ticos, es decir, lo bueno, pero también lo no tan bueno.

En el viaje me acompañan mi compañero de La Teja, Daniel Castro y los dueños de DM Viajes, Daulyn Quirós y Michael Astúa, que son unos pro en todo estos de los viajes.

Salimos de Costa Rica el miércoles 12 de junio a las 12:30 p. m. y llegamos a Cancún a las 3:30 p. m. (el vuelo es de dos horas, pero en Cancún le lleva una hora a Costa Rica).

La comida es sabrosa y los postres ni para qué, son una deliciosura. (Rocío Sandí)

El viaje fue muy tranquilo, me dormí casi todo el vuelo y al llegar y bajar del avión me arrepentí de todas las veces que dije que mi Desamparados estaba muy caliente, aquí la temperatura supera los 40 grados.

Cuando llegamos al aeropuerto pasamos a Migración y pusimos a prueba la paciencia, tuvimos que hacer fila durante dos horas y media, o sea, tardamos más haciendo fila en Migración que en el vuelo, pero bueno, al final todo salió bien y a las 6 p. m. ya íbamos camino al hotel NYX Cancún en una buseta con aire acondicionado y agua fría que sabía a gloria.

Cancún es playa, sol, diversión y tremenda alegría

La cena estaba riquísima

Cuando llegamos al hotel nos registramos, fuimos a dejar las maletas al cuarto y de una vez bajamos a cenar (no habíamos almorzado así que estaba con un hambrón bravo).

Hotel frente a la playa y con pisicina, nada más que pedirle a la vida. (Rocío Sandí)

Bolado viajero — La mejor época del año para visitar Cancún es entre junio y mediados de agosto porque el ambiente está increíble, al principio de año llueve un poco y por ahí de marzo hay mucho viento, pero en esta época todo es genial, solo que hace mucho calor.

Nuestro paquete es todo incluido, así que incluye la comida del bufete y también a la carta.

Primero me fui a fijar al bufete y quedé encantada, había ensaladas, quesos, jamones, pancitos, sopa, torta española, vegetales, frutas y postres, ¡todo riquísimo!

Para cenar pedí un platillo qué traía una carne de res rellena con jamón y queso y unas papas fritas, estaba bien rico porque la carne estaba jugosa.

Cancún lleno de hoteles — En Cancún hay demasiados hoteles y no estoy exagerando, imagínese que hay una franja de 22 kilómetros llena de hoteles para todos los gustos, algunos van desde los 100 dólares la noche y otros hasta los 500 dólares, usted elige lo que más le conviene.

Mientras estaba cenando llegó un mariachi, uno de verdad, y cantó unas canciones, hasta una de Nodal que está tan de moda por el chisme con Ángela Aguilar.

Terminé de comer a las 9 p. m. y me fui para el cuarto a desempacar, alistar todo lo que necesitaba para ir el día siguiente a Chichén Itzá (una de las siete maravillas del mundo) y para descansar porque estaba muerta.

Las habitaciones están puras tejas y son bien cómodas. (Rocío Sandí)

Antes de acostarme salí al balcón del cuarto y me encantó sentir el olor a mar y sonido de las olas, me quedé unos minutos en la terraza y luego me acosté. Dejé el aire acondicionado toda la noche porque era la única forma de no sentir que me moría del calor.

Antes de acostarme llamé a mi casa para contarle a mi familia que todo había salido bien y para enseñarles la habitación (como buen tico que todo debe enseñarlo) también hablé con mi novio y ya luego apagué la luz para descansar.

Me dormí con mucha ilusión de saber que este jueves conocería Chichén Itzá y que nadaría en un cenote. Por supuesto que luego les voy a contar todos los detalles de esta aventura tan teja.

Si a usted le gustaría conocer esta bella tierra de Cancún puede contactar a la agencia DM viajes al WhatsApp 8950-4637.

En todo momento la comida es de primerísima calidad y sabrosa. (Rocío Sandí)



— Cancún tiene unos lugares turísticos lindísimos, algunos de los más gustados son: Chichén Itzá (en Yucatán), isla Mujeres, los parques Xcaret, playa el Carmen, las Coloradas (una playa con agua rosada) Tulún, el bar Cocobongo, entre otros lugares super chivas.

También los puede buscar en Facebook como DM Viajes o puede visitarlos en Puriscal, donde tienen sus oficinas y de paso aprovecha para probar unos deliciosos chicharrones y unos gallitos de chorizo.