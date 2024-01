La Teja y Münkel llevaron felicidad a la vida de una querida vecina de Atenas

Ilse es una fiel lectora de la Teja (Cortesía)

Una lectora muy fiel fue la ganadora de este jueves 11 de enero con la promoción del Código Teja, con el cual ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones), canjeable en Ópticas Münkel.

Se trata de Ilse María Carrillo Campos, una querida vecina de Atenas, que brincó de la emoción al saber que podrá hacer el cambio de anteojos que tanto necesitaba.

Carrillo es sordomuda, por lo que nos contó, por medio de su madre, Yolanda Campos, lo feliz que está con el premio y de poder cuidar sus ojos.

“Esta es la tercera vez que ganamos en la familia y es la primera vez que gana Ilse, ella se va a hacer unos anteojos porque tiene mucho problema con la vista y ya necesitaba cambiar, así que llegó en el momento justo”, explicó Campos.

Doña Yolanda nos contó que ella, su hija y toda la familia son muy fieles lectores de La Teja, a Ilse le encanta ver con admiración “En la fama”, mientras que ella disfruta mucho informarse y hacer los pasatiempos.

Aunque Ilse no puede hablar, sí expresó por todo lo alto la emoción que sintió al saber que la suerte le tocó a ella.

“Mi hijo lo activa todos los días porque ella no puede hacerlo, ya que ella no conoce nada de eso, pero a Ilse no le puede faltar La Teja, todos los días se fija en el código. Cuando se dio cuenta se puso feliz, estaba contentísima y se fue a tomar la foto, toda contenta”, concluyó.

Ilse dedica su tiempo libre a hacer manualidades y a leer La Teja, por eso seguirán activando los códigos para ver si la suerte les vuelve a sonreír.