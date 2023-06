La visita de Shakira pone en evidencia el enorme reto que tiene Costa Rica

La visita de la reconocida cantante Shakira a suelo tico representa un gran reto para las autoridades de gobierno.

Así lo asegura el diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, quien es integrante de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa. Él dijo a La Teja que Costa Rica tiene mucho que ofrecer a los nacionales y extranjeros, pero las riquezas no se pueden descuidar y tampoco la paz social.

Shakira visitará el Pacífico para conocer las bellezas de Costa Rica. Foto: Archivo.

“La visita de esta cantante a nuestro país evidencia que hay que seguir cuidando los recursos naturales, los corales, las montañas, la visitación de parques nacionales, porque todo este turismo que llega a Costa Rica viene porque somos un punto verde y de oxígeno en el planeta, esa es nuestra principal atracción”, expresó.

Ortega hizo un llamado a pensar en la protección de esas riquezas naturales y evitar la aprobación de proyectos que dañen el ambiente como la pesca de arrastre y la minería.

“La seguridad social y el estado social de derecho da estabilidad política, da paz social y el turismo y la inversión extranjera, también viene a lugares donde haya estabilidad política y social. ¿Cómo se construye eso? Con educación pública fuerte, con sanidad fuerte, con sistemas de energía renovables, porque no dudo que hay lugares en el planeta que tengan lugares tan hermosos como Costa Rica, lo que sucede es que no tienen estabilidad política, ni social y por eso no son tan visitados”, agregó el legislador.

El político dijo que también espera que Shakira, en su visita al Pacífico, ayude a facturar a los pequeños comercios, que tanto lo necesitan.

Antonio Ortega pide que se unan esfuerzos para fortalecer el turismo. Foto: Archivo. (Cortesía ICT)

“En el caso puntual de esta artista, uno esperaría que venga a invertir o a ayudar a que el turismo rural comunitario facture, no solo solo los grandes hoteles”.

Al consultarle a Ortega si cree que Costa Rica recibió un regalo de publicidad y mercadeo con la visita de Shakira, él dijo que el regalo más bien lo recibió ella.

“Más bien yo creo que el regalo es el que Costa Rica le da a todos los turistas que vienen, sean famosos o no, porque de verdad estamos en una situación privilegiada”, manifestó.