“Se necesita dinero, de eso no hay duda. No podemos decir que son dos mil millones, pero sí que se ocupa. Ahora bien, se han acercado varias empresas y profesionales con la idea de colaborar sin cobrar, eso servirá de mucho para bajar los costos. En estos momentos no hay dinero de parte del ICODER, por eso, si iniciamos la ruta de la recuperación del lago es con recurso privado y no dudamos que hay buen ambiente para ayudas externas”, explicó doña Alba.