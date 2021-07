Largas filas predominaron en el inicio de vacunación contra el covid-19 para mayores de 40 años

Las sillitas son una salvada a la hora de esperar. Eduardo Vega. Las sillitas son una salvada a la hora de esperar. Eduardo Vega.

Al mediodía arranca la aplicación de la vacuna contra el covid-19 en el hospital San Juan de Dios, pero desde las cinco de la mañana la gente comenzó la fila y llegaron tantas personas que cinco horas después la fila era de casi un kilometro.

Todo este alboroto se originó con la llegada de la donación de vacunas contra el coronavirus por parte del gobierno de Estados Unidos, así como los próximos envíos de dosis por parte de la empresa Pfizer, razón por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó que se comience a vacunar el grupo 5 (personas mayores de 40 años, con o sin factores de riesgo) a partir de este viernes 16 de julio del 2021.

Doña Sonia Artavia, quien no quiso se fotografiada, dijo que la larga fila no la desanimó, porque entiende que es para ganar vida, así que la hizo muy alegre y sin nada de caritas.

Don Marco Cruz, por su parte, se vino desde Heredia y estaba puras tejas de humor.

“Me tenía muy estresado no estar vacunado por eso me tomo con alegría y humor esta fila, lo que me tiene contento y positivo es que por fin me vacunarán”, nos dijo.

Es común que la gente pierda la dulzura del carácter cuando le toca hacer largas filas, pero en esta ocasión no fue así y todos los que consultamos aseguraron que ya se habían preparado para la espera y que eso era secundario con tal de recibir el pinchazo. Sobre todo porque en este hospital vacunarán a cinco personas a la vez, en cada turno, lo cual acelera el proceso.

La fila cada vez se va haciendo más extensa. Eduardo Vega. La fila cada vez se va haciendo más extensa. Eduardo Vega.

Algo parecido ocurrió frente el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en La Uruca, donde el Hospital México ubicó su centro de vacunación para empezar a repartir pinchazos este viernes 16 de julio. En ese lugar las filas también eran impresionantes y muchos llegaron desde la madrugada a hacer fila.

La salvada es que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) seguirá el proceso de vacunación en todos sus centros de atención y la vacuna también estará disponible en algunos hospitales de la Caja. Es importante que a usted le quede claro que en el mismo lugar donde le apliquen la primera dosis, le pondrán el segundo pinchazo.

Las áreas de salud bretean duro para sacar adelante este esfuerzo de vacunación que busca proteger a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Los mayores de 40 años deben seguir las indicaciones de su centro, para mantener el orden en las filas y para no saturar los servicios.

Algunos sacaron el ratito o el día libre para irse a vacunar. Eduardo Vega. Algunos sacaron el ratito o el día libre para irse a vacunar. Eduardo Vega.

Por otra parte, las personas menores de 40 años de los grupos 3 y 4, que no hayan recibido la primera dosis, pueden acercarse a su área de salud para solicitar su inmunización.

En su mayoría las dosis donadas por Estados Unidos se estarían utilizando para vacunar con primera dosis a la población de 40 a 57 años, que hoy representa uno de los grupos que más requieren hospitalización por causas asociadas al covid-19.

Ni el sol y el montón de gente hacen decaer a los que buscan vacunarse. Foto: Alber Marín Ni el sol y el montón de gente hacen decaer a los que buscan vacunarse. Foto: Alber Marín (Alber Marín)

Avanzado este grupo, cada área de salud, según su progreso, estaría comunicando cómo van a seguir los procesos de vacunación

No se le olvide que a pesar de estar vacunado debe mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla, incluso en personas ya vacunadas.

A este lunes 12 de julio, los equipos vacunadores de la CCSS registraban la aplicación de 2. 606.791 dosis de la vacuna contra la covid-19, según datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA).