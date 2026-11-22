El espíritu navideño volvió a iluminar el cantón de Flores, en la provincia de Heredia.
Desde la noche de este sábado 21 de noviembre de 2026, decenas de familias, vecinos y visitantes se reunieron en la emblemática comunidad de La Cruz del Norte, en San Joaquín de Flores, para presenciar el esperado encendido oficial de la iluminación navideña, una cita que marca formalmente el inicio de las festividades de fin de año en la localidad.
Esta tradición, que con el paso de los años se ha consolidado como un punto de encuentro indispensable para la comunidad florense, resalta por el esfuerzo conjunto de los propios vecinos y comités locales.
Lo que comenzó hace décadas como una iniciativa pequeñita para embellecer las calles y compartir el entusiasmo de la época, hoy representa un símbolo de identidad, solidaridad y unión familiar en uno de los cantones con mayor arraigo cultural del Valle Central.
“Detrás de cada luz encendida hay manos que trabajan, personas que colaboran, vecinos que se unen y corazones que comparten un mismo propósito. Desde hace más de 25 años, nuestra querida Cruz del Norte, en San Joaquín de Flores, se llena de magia gracias a una comunidad que se niega a dejar apagar sus tradiciones”, explicó la comunidad sobre la tradición del encendido.
Durante la actividad de apertura, el ambiente estuvo cargado de música, comidas tradicionales y actividades recreativas pensadas para todas las edades.
Al caer la noche, el conteo regresivo culminó con el encendido simultáneo de miles de luces y figuras navideñas que adornan la zona, provocando aplausos y sonrisas entre niños y adultos que aprovecharon el momento para capturar las primeras fotografías de la temporada.
Más allá del espectáculo visual, la iluminación de La Cruz del Norte reafirma el valor de las tradiciones costarricenses y el compromiso ciudadano por mantener vivos los espacios de sana convivencia.
“Porque esto es mucho más que decorar nuestras calles… es mantener vivo un legado, crear recuerdos para nuevas generaciones y demostrar que cuando una comunidad se une, cosas maravillosas suceden”, aseguran los vecinos organizados.
Las autoridades y organizadores locales extendieron la invitación a todo el país para que se acerquen durante las próximas semanas a disfrutar de este recorrido luminoso, recordando la importancia de cuidar las instalaciones y compartir en paz esta época de esperanza y fraternidad.
Se confirma que hasta el 27 de diciembre se tendrán las ventas y diferentes actividades en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.