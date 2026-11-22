El espíritu navideño volvió a iluminar el cantón de Flores, en la provincia de Heredia.

Desde la noche de este sábado 21 de noviembre de 2026, decenas de familias, vecinos y visitantes se reunieron en la emblemática comunidad de La Cruz del Norte, en San Joaquín de Flores, para presenciar el esperado encendido oficial de la iluminación navideña, una cita que marca formalmente el inicio de las festividades de fin de año en la localidad.

Decenas de familias floreñas se dieron cita la noche del sábado 21 de noviembre en La Cruz del Norte para celebrar el inicio oficial de la Navidad. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esta tradición, que con el paso de los años se ha consolidado como un punto de encuentro indispensable para la comunidad florense, resalta por el esfuerzo conjunto de los propios vecinos y comités locales.

El conteo regresivo culminó con el encendido simultáneo de miles de luces que llenaron de color y magia las calles de San Joaquín de Flores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lo que comenzó hace décadas como una iniciativa pequeñita para embellecer las calles y compartir el entusiasmo de la época, hoy representa un símbolo de identidad, solidaridad y unión familiar en uno de los cantones con mayor arraigo cultural del Valle Central.

Niños y adultos aprovecharon el espectáculo luminoso para capturar las primeras fotos navideñas de esta temporada 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Detrás de cada luz encendida hay manos que trabajan, personas que colaboran, vecinos que se unen y corazones que comparten un mismo propósito. Desde hace más de 25 años, nuestra querida Cruz del Norte, en San Joaquín de Flores, se llena de magia gracias a una comunidad que se niega a dejar apagar sus tradiciones”, explicó la comunidad sobre la tradición del encendido.

La música, el ambiente festivo y la unión comunal marcaron una noche inolvidable para los vecinos y visitantes del cantón de Flores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Durante la actividad de apertura, el ambiente estuvo cargado de música, comidas tradicionales y actividades recreativas pensadas para todas las edades.

Las figuras y la decoración artesanal destacan un año más gracias al esfuerzo y organización de los comités locales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Al caer la noche, el conteo regresivo culminó con el encendido simultáneo de miles de luces y figuras navideñas que adornan la zona, provocando aplausos y sonrisas entre niños y adultos que aprovecharon el momento para capturar las primeras fotografías de la temporada.

El encendido de la iluminación en La Cruz del Norte reafirma una de las tradiciones más queridas y emblemáticas de la provincia de Heredia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Más allá del espectáculo visual, la iluminación de La Cruz del Norte reafirma el valor de las tradiciones costarricenses y el compromiso ciudadano por mantener vivos los espacios de sana convivencia.

Grandes y chicos disfrutaron de actividades recreativas y gastronomía tradicional durante la apertura de las festividades de fin de año. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Porque esto es mucho más que decorar nuestras calles… es mantener vivo un legado, crear recuerdos para nuevas generaciones y demostrar que cuando una comunidad se une, cosas maravillosas suceden”, aseguran los vecinos organizados.

El espíritu navideño se apodera de San Joaquín de Flores con un recorrido luminoso pensado para el disfrute sano y en familia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades y organizadores locales extendieron la invitación a todo el país para que se acerquen durante las próximas semanas a disfrutar de este recorrido luminoso, recordando la importancia de cuidar las instalaciones y compartir en paz esta época de esperanza y fraternidad.

La comunidad celebró con aplausos y sonrisas el momento en que la oscuridad dio paso al brillo característico de la época. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Se confirma que hasta el 27 de diciembre se tendrán las ventas y diferentes actividades en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche.

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

21/11/2026 La tradicional iluminación navideña de San Joaquín de Flores, conocida como La Cruz del Norte, se inauguro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)