Las noches y madrugadas llenan de muerte y dolor nuestras calles

La mayoría de los accidentes de tránsito, en los cuales hubo fallecidos en el sitio, ocurrieron entre las 6 p.m. y las 12 a.m., un total de 159 de los 484 muertos por esta causa en el 2022, según confirma el ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt).

A ellos se suman 148 que perdieron la vida entre la medianoche y las 6 de la mañana. Así, el 64% de los fallecidos se registraron en las horas de la noche y la madrugada.

Las noches y las madrugadas se llenan de muerte en nuestras carreteras.

Para las autoridades de la Policía de Tránsito, estas cifras son muy reveladoras, porque dejan en evidencia que las actividades nocturnas, como salir de fiesta o trasladarse de paseo, pueden ser factores que aumenten el riesgo de un accidente, más cuando se suma el exceso de velocidad, el alcohol al volante o el sueño.

“Solo en diciembre, de los 48 muertes, 16 ocurrieron en la noche, antes de las 12, y otras 14 ocurrieron en la madrugada. Si los sumamos, tenemos que el 63% del total perdieron la vida en esas horas nocturnas, muy similar al 64% que se dio durante todo el año.

“Lamentablemente, la poca cantidad de vehículos en las noches y madrugadas, permite a muchos abusar de la velocidad, por ejemplo, y de ahí vienen algunas las fatalidades”, explica Alexander Solano Quirós, director de la Policía de Tránsito.

Irse de fiesta aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito. (Alonso Tenorio)

A propósito del ejemplo dado por el funcionario, el exceso de velocidad fue, el año pasado, la principal causa de muerte en carretera, con 192 vidas perdidas relacionadas con este riesgo, superando por mucho a la invasión de carril, que se ubicó de segunda en la lista, con 87 fatalidades.

Aunque obvias, las recomendaciones de las autoridades siguen siendo las mismas, como no abusar de la velocidad, no distraerse con el celular mientras conducen, estacionar el vehículo si sienten sueño de camino o de regreso de un paseo, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar conducir de noche por rutas que no conocen bien y como peatones y ciclistas hacerse visibles ante los conductores.

De los 484 muertos en accidentes de tránsito en el 2022, 148 murieron entre las 12 y las 5:59 de la madrugada.

