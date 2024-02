Las reglas de sentido común para andar en bus a veces son las menos comunes, ¡atención usuarios!

Para todo en la vida hay reglas básicas para tener una sana convivencia.

El viajar en bus no se escapa de eso, hay una serie de normas de sentido común, pero a veces son las menos comunes, por eso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hace un importante recordatorio.

Respete las reglas para viajar en bus y así todo será paz. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Entre las reglas básicas para andar en limosina familiar están:

- No rayar las unidades en ninguna parte.

- Trate de no pagar con billetes de denominaciones muy altas.

- No comprometa al conductor del autobús hablándole, lo puede distraer y ocasionar una tragedia.

- No se suba a un bus sobrecargado.

- No salga corriendo detrás del autobús y no comprometa al chofer para que le abra en media calle, o donde no hay parada.

- Si anda en taxi use el cinturón de seguridad en todo momento, ya sea que viaja adelante o atrás, es por su seguridad.

Los choferes de bus también tienen reglas que cumplir. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Ahora bien, los choferes de bus también tienen reglas que complir:

- No pueden entrar a cargar combustible con pasajeros.

- No pueden usar el celular.

- No pueden fumar en la unidad aunque esté estacionada.

- Haga todas las paradas establecidas y no cambiar la ruta.

- No recargue la unidad.

- Mantenga siempre cerrada las puertas mientras el bus está en movimiento.

Si un día anda en bus y ve algo que no le gusta puede poner su queja en la página web del Consejo de Transporte Público, la dirección es: https://www.ctp.go.cr/inconformidades