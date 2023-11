Laura Chinchilla habló sin pelos en la lengua sobre el berrinche del presidente Rodrigo Chaves

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, habló sin pelos en la lengua sobre el berrinche que armó el mandatario Rodrigo Chaves contra los diputados.

Chinchilla mostró su preocupación por la inseguridad que vive el país y asegura que la actitud de Chaves más bien agrava el tema y hace que los delincuentes se froten las manos porque con tanta bronca los que ganan son ellos.

Laura Chinchilla fue muy crítica con la actitud del presidente Rodrigo Chaves. Foto: Archivo.

“Lo que el país vio ayer (miércoles) fue a un hombre derrotado, frustrado por la incapacidad de combatir la inseguridad y la criminalidad del país, un hombre que a pesar de ser el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad de Costa Rica renuncia a su obligación constitucional de defender a los ciudadanos de la criminalidad y un hombre que en consecuencia pasa la pelota, como él mismo lo dijo, a los otros poderes del Estado.

“Es muy grave lo que vimos porque el país, pero por sobre todo los criminales, quedaron notificados de que el Gobierno declina en sus obligaciones de perseguir y prevenir la criminalidad”, dijo la expresidenta.

Este miércoles en conferencia de prensa el mandatario Chaves se mostró bravísimo porque los diputados han dicho que los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad, están malos, incluso algunos van en contra de la Constitución, por lo que no pueden ser tramitados.

Laura Chinchilla dice que el presidente Rodrigo Chaves no se deja ayudar

“’Lo que el Gobierno mandó no sirve para nada’, díganme, ¿por qué?, ‘no, no sirve para nada’, y no pasaron nada ellos en su lugar, ni trataron de corregir esas leyes los 55 diputados ausentes aquí, no sé cuántos serán de la comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, bueno, les llegó el momento señores diputados, porque el Gobierno le va a dar lo que la Constitución les ordena: responsabilidad exclusiva de proponer las leyes y corregir las leyes que ellos consideren relevantes y efectivas para frenar y atacar eficientemente al narcotráfico y las guerras de bandas”, dijo Chaves.

“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas”, agregó.