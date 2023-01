Laura Chinchilla: “Para Miguel Carabaguíaz fue un golpe durísimo decirle adiós al Incofer”

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla lamentó este miércoles la muerte de don Miguel Carabaguíaz, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y recordó la importante labor que tuvo en la reactivación del servicio de tren urbano.

Don Miguel falleció este miércoles, aquejado por una severa enfermedad que lo afectó en los últimos meses, tenía 64 años.

Miguel Carabaguíaz fue el presidente ejecutivo del Incofer, durante la presidencia de Laura Chinchilla (Twitter Laura Chinchilla)

Carabaguíaz fue presidente del Incofer entre el 2005 y el 2014 durante las administraciones de don Abel Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, Oscar Arias Sánchez y la de Chinchilla Miranda, de Liberación Nacional, lo que le permitió dar continuidad al proyecto de reactivación del tren metropolitano.

“Para Miguel fue un golpe durísimo tener que decirle adiós al Incofer”, recordó la expresidenta.

Doña Laura lo recuerda como un hombre intenso, apasionado y también metódico y una persona muy íntegra. Dado que su pasión terminó siendo el transporte público en su modalidad ferroviaria, abrigó esa causa como si fuera un asunto personal.

“Él su trabajo lo asumía no como una obligación laboral, sino como algo personal con una gran pasión, entrega y entusiasmo”, dijo la exmandataria.

El Incofer fue el segundo hogar de Carabaguíaz durante nueve años. (Eyleen Vargas Davila)

“Miguel volvió a poner el tren a caminar. Él cogió los trastes viejos que estaban ahí abandonados y en los que nadie creía ya y a los que Costa Rica les había echado tierra y había renunciado a la idea del tren, y lo revive y pone a caminar con enormes dificultades porque nadie ponía un cinco en el Incofer”, recordó Chinchilla.

Cuando vieron que lo estaba logrando, sumó más adeptos y consiguió ir arrasando consigo la ilusión de todos los pueblos que eran recorridos por el tren.

Murió Miguel Carabaguíaz, expresidente del Incofer

“Lo viví en cada inauguración de nuevas rutas o cuando poníamos a correr nuevas locomotoras o vagones. La gente lo celebraba con mucha emoción. Llevó mucha alegría a los pueblos y volvió a hacer posible que Costa Rica soñara con el transporte público ferroviario, por lo que le debemos que volvamos a contar con servicio de tren en el pais”, compartió la expresidenta.

Ya tendríamos tren eléctrico con Miguel

Doña Laura agregó que desgraciadamente, a pesar de que don Miguel probó poder trabajar por encima de banderas políticas porque estuvo en tres gobiernos sucesivos de dos partidos políticos diferentes, no le dieron continuidad.

Miguel Carabaguíaz le devolvió el tren a los ticos. (Rafael Pacheco Granados)

“Él no venía de las filas de mi partido político, pero yo nunca sentí ese sesgo político partidario, para Miguel existía un único proyecto de alcance nacional que era el tren; sin embargo, así no lo vieron otros gobiernos que siguieron y vea que desde que se fue él es tan poco el avance que hemos conseguido. No se ha podio concretar ese salto cualitativo del tren eléctrico al que Miguel ya estaba empezando a trabajar”, compartió doña Laura.

Miguel Carabaguíaz casi paga por bronca ajena

Aseguró estar convencida de que si el país y los gobiernos le hubiesen dado a don Miguel la oportunidad de poder seguir trabajando, ya tendríamos superada la discusión del tren eléctrico.

“Era un técnico nato, un profesional de su área. La política la veía nada más como la oportunidad de poder mover los recursos necesarios que pudieran sacar adelante el sistema ferroviario del país. Fue una lástima que aún tan temprano en su carrera, porque podía dar mucho todavía, le hayan quitado la oportunidad”, puntualizó la expresidenta.

Don Miguel falleció este miércoles luego de luchar por muchos meses contra un cáncer.