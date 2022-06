Laura Chinchilla pide al PLN convocar a asamblea para separar a exdiputado Gustavo Viales

La expresidenta, Laura Chichilla, dio a conocer en redes sociales la carta que envió al PLN. Foto: Alber Marín. (Alber Marín)

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, dio a conocer este jueves en redes sociales una carta que envió al directorio del Partido Liberación Nacional en la que pide convocar a una asamblea para separar de la agrupación al exdiputado Gustavo Viales.

En el documento la exmandataria menciona que el 18 de mayo el Directorio del PLN aprobó por dos terceras partes de sus miembros una moción en la que le pedían a Viales separarse del cargo de secretario general de la agrupación mientras avanza una investigación del Ministerio Público en su contra, pero el exlegislador hizo caso omiso a la petición.

[ Laura Chinchilla recuerda a su esposo a tres años de su fallecimiento con lindo poema ]

Debido a eso, Chinchilla propuso convocar de inmediato a una asamblea para que se separe temporal o permanente a Viales de su cargo en el partido.

El Tribunal de Ética y Disciplina de PLN también había solicitado el retiro del exdiputado mientras se esclarece una investigación sobre su visita al condominio en donde fue detenido un presunto narcotraficante, en el 2021.

En nombre de los preceptos éticos que deben regir y de criterios de conveniencia política, solicito al Directorio Nal. del @plncr convocar a una Asamblea Nal. para conocer sobre la separación temporal o destitución del Secretario Grl., cerrar portillos y revisar casos similares. pic.twitter.com/g8nAVqVKwq — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) June 16, 2022

Chinchilla lamentó que Viales haya desoído no solamente la petición del Directorio, sino también la recomendación que hizo el Tribunal de Ética y Disciplina, cuando le sugirió su renuncia voluntaria al cargo de secretario general.

“En nombre de los preceptos éticos que deben regir a esta organización y de criterios de conveniencia política para el partido y el país, solicito al Directorio Nacional proceder de inmediato a convocar a una Asamblea Nacional para conocer sobre la separación temporal o destitución del Sr. Gustavo Viales Villegas del PLN”, es el llamado directo de Chinchilla.

Gustavo Viales dice que no tiene porqué renunciar a su cargo como secretario general de la agrupación. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Ella también solicitó que se instruya, dentro del PLN, una comisión especial que busque cerrar los vacíos que persisten en los procedimientos éticos liberacionistas, “a efectos de evitar que este tipo de situaciones se repitan y a identificar otros casos que califican para la aplicación del mismo procedimiento seguido en el caso del señor Viales”.

En respuesta a lo dicho por Chinchilla, Gustavo Viales aseguró que la expresidenta se equivoca ya que, según él, “es falso que el Tribunal (de Ética y Disciplina) haya resuelto eso... El único órgano que puede hacer una sanción sobre alguno de sus miembros es el Tribunal de Ética y yo fui absuelto”.

[ Laura Chinchilla recuerda el día que entregó el poder con nostálgico mensaje ]

“Eso ha sido ratificado en muchas instancias del TSE, yo estoy en el derecho, no he sido requerido de ninguna instancia judicial. Me parece que esto ya claramente es una intención de desviar la atención de lo que ocurre en el partido, en los cambios que hay que hacer y yo no me voy a prestar para eso”, agregó el político.

El exdiputado dijo que en caso de que se convoque a la asamblea él asistirá y mostrará la información y resoluciones que tiene.