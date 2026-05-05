Laura Fernández sorprende y le da a Rodrigo Chaves dos puestos clave

Laura Fernández anunció este martes en una conferencia de prensa el puesto que ocupará Rodrigo Chaves en su gobierno y sorprendió a todos.

La presidenta electa anunció que Chaves será el nuevo ministro de Presidencia y tambén el ministro de Hacienda.

Lo que hicieron fue intercambiar puestos, ya que Laura Fernández era la ministra de la Presidencia.

Actualmente, quien dirige el ministerio de Hacienda es Rudolf Lücke. Antes de él fue Nogui Acosta, pero renunció para luchar por una diputación y la consiguió.

Rodrigo Chaves volverá al puesto que lo trajo a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ya había sido ministro

Chaves ya había ocupado un puesto de ministro de Hacienda antes, lo hizo durante unos meses en el Gobierno de Carlos Alvarado, pero no cumplió con las expectativas de ese mandatario y lo despidieron.

Después de ese episodio, Chaves decidió meterse de lleno en el mundo de la política y luchar por ser presidente de la República.