Laura Fernández cambia la cabeza de una de las instituciones que más falló con Rodrigo Chaves

La presidenta electa del país, Laura Fernández, decide arrancar de raíz la cabeza del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Fernández no mantuvo a la actual presidente, Kennly Garza y nombra para en la presidencia ejecutiva del PANI a María José Vega Sanabria.

05/05/2026 Gabinete Ministros , Laura Fernández, presidenta electa, presenta a los miembros de su gabinete en el Teatro Melico Salazar este martes 5 de mayo de 2026.> foto José Cordero (José Cordero/JCordero)

María José es licenciada en Trabajo Social. Máster en Gestión de Política Pública y Máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo.

Cuenta con 20 años de experiencia en la Administración Pública.

Actualmente es secretaria técnica del Consejo Presidencial Social y asesora en Segunda Vicepresidente de la República y Ministerio de Salud.