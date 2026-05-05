Nacional

Laura Fernández cambia la cabeza de una de las instituciones que más falló con Rodrigo Chaves

Kennly Garza no seguirá como presidenta ejecutiva del PANI.

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

La presidenta electa del país, Laura Fernández, decide arrancar de raíz la cabeza del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Fernández no mantuvo a la actual presidente, Kennly Garza y nombra para en la presidencia ejecutiva del PANI a María José Vega Sanabria.

Gabinete Ministros
05/05/2026 Gabinete Ministros , Laura Fernández, presidenta electa, presenta a los miembros de su gabinete en el Teatro Melico Salazar este martes 5 de mayo de 2026.> foto José Cordero (José Cordero/JCordero)

María José es licenciada en Trabajo Social. Máster en Gestión de Política Pública y Máster en Gerencia de Proyectos de Desarrollo.

Cuenta con 20 años de experiencia en la Administración Pública.

Actualmente es secretaria técnica del Consejo Presidencial Social y asesora en Segunda Vicepresidente de la República y Ministerio de Salud.

presidencia ejecutiva del PANI a María José Vega Sanabria.
presidencia ejecutiva del PANI a María José Vega Sanabria. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Laura Fernándezpresidenta electa del país
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.