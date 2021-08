Le echamos el Hombro: INA realizará feria vocacional para los guanacastecos

Feria Vocacional INA Guanacaste Foto: Facebook INA

El instituto Nacional de Aprendizaje (INA) invita a los vecinos de Guanacaste a participar de la Feria Vocacional Inclusiva 2017.

En la actividad se brindará información y se llevará a cabo la prematrícula de cursos del INA para el próximo año, además darán charlas de orientación vocacional.

Los encargados de las especialidades harán exposiciones y demostraciones de las diferentes especialidades que se enseñarán, también habrá actos culturales.

No lo piense mucho y lléguese al INA de Liberia, frente a la Cámara de Ganaderos, en barrio Chapulín, la feria será el miércoles 1° de noviembre de 9 a.m. a 8 p.m. y al día siguiente de 8 a.m. a 4 p.m.

La entrada es gratuita y le permitirá hacer prematrícula para los centros de formación en La Cruz, Santa Cruz, Nicoya y Bagaces.