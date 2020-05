En general, no compartir links de reuniones privadas por redes sociales, utilizar la cámara en ambientes donde no se exponga la privacidad de terceros, usar plataformas que requieran autenticación para inicio de sesión, utilizar plataformas que cifren datos en tránsito, no grabar sesiones sin consentimiento de los participantes y verificar las configuraciones que traen por defecto las plataformas, no dejar todo por defecto, explica la universidad.