Le explicamos clarito cómo serán las restricciones en lo que queda del 2021

Los martillazos sanitarios del Gobierno se irán acabando poco a poco de aquí a diciembre, según explicaron las autoridades de Salud este miércoles 13 de octubre en conferencia de prensa.

Todas las decisiones tomadas van de la mano con la realidad del contagio, hospitalización y muerte de personas por covid-19; sin embargo, aclara Salud que si nos comportamos de forma responsable, sí podríamos cerrar este 2021 con unos martillacitos muy suaves.

“Con el objetivo de generar una mayor reactivación económica en el país, el Gobierno suavizará de forma responsable y gradual las restricciones sanitarias para los últimos meses de este 2021 con un aumento de horas para la circulación vehicular, ampliación de personas permitidas en comercios, especialmente para personas con esquema de vacunación completo, y un aumento de permisos para las actividades deportivas”, aseguró el ministro de Salud, Daniel Salas.

Hasta las 11 p.m. Los bares podrán abrir hasta las 11 de la noche en diciembre. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Octubre

A partir del 16 y hasta el 31 de octubre la restricción vehicular sanitaria será de 10 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a domingo, en todo el país.

Entre esos días se mantiene la restricción por número de placa así: lunes no circulan las placas finalizadas en 1 y 2; los martes, las 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; viernes 9 y 0.

El sábado 16 de octubre no circulan las placas impares y el domingo 17 las pares; el sábado 23 de octubre no circulan las pares y el domingo 24 las impares; el sábado 30 no circularán las impares y el domingo 31 las pares.

Los comercios podrán abrir de lunes a domingo entre las 5 a.m. y las 10 p.m., cumpliendo con distanciamiento de 1,8 metros, respetando burbujas sociales, uso obligatorio de mascarilla y la aplicación del protocolo específico sanitario. El servicio a domicilio está habilitado las 24 horas.

Sin restricción. A partir del lunes 15 de noviembre se eliminaría la restricción vehicular de los fines de semana en todo el país. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

Noviembre

Si la evolución de la pandemia lo permite el horario de circulación vehicular de lunes a domingo se ampliaría hasta las 11 p.m. y se eliminaría la restricción vehicular sanitaria diurna por placas en todo el país, a excepción del área conocida como anillo de circunvalación.

Los lunes no circulan dentro de circunvalación las placas 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; viernes 9 y 0.

A partir del lunes 15 de noviembre se eliminaría la restricción vehicular de los fines de semana en todo el país, permitiendo con esto que placas pares e impares puedan circular sábado y domingo.

Los fines de semana del 6 y 7 así como del 13 y 14 de noviembre, sí habrá restricción por placas pares e impares. El 6 y 14 no circulan pares y el 7 y 14 no circulan impares.

Los comercios podrían abrir de lunes a domingo hasta las 11 p.m.

Se aumentará la cantidad de gente permitida en los siguientes establecimientos o actividades:

Eventos sociales (fiestas) 100 personas (sin esquema vacunación) o 200 personas con esquema de vacunación completo.

En eventos académicos, empresariales e iglesias 500 personas.

Se iniciará un plan piloto cultural en Parque Viva el 6 de noviembre con 2.500 personas con esquema de vacunación completo.

En el caso de bares, restaurantes, casinos y tiendas se permitirá la mitad de capacidad. Hoteles de más de 100 habitaciones podrán estar llenos, eso sí, las zonas en que comparte mucha gente, como piscinas, solo se permite que estén al 50%.

Una alegría para las playas porque se amplía el horario, podrán abrir de lunes a domingo de 5 a.m. a 8 p.m.

A partir del 15 de noviembre las actividades deportivas (estadios) y culturales en establecimientos se permitirá el 25% de la capacidad total con esquema de vacunación completo.

Los turistas que quieran ingresar al país y que tengan las dos vacunas contra el covid-19, podrán hacerlo con toda tranquilidad.

Diciembre

De acuerdo con los avances en el control de la pandemia, el horario de circulación vehicular de lunes a domingo será de 5 a.m. a 11 p.m. y la restricción vehicular sanitaria por placas entre semana sería solo dentro de circunvalación en Chepe.

Todo el día. Las playas para diciembre podrán estar abiertas de 5 a.m. a 8 p.m. Archivo.

Los fines de semana de diciembre no hay restricción vehicular diurna.

Se ampliaría la capacidad de gente permitida en los buses que podrían trasladar hasta 20 personas de pie.

Los negocios podrían abrir de lunes a domingo hasta las 11:00 p.m.

El ingreso de público a los estadios aumentará a 30% con el esquema de vacunación completo.

Se autorizaría funcionamiento del Parque Diversiones con la mitad de su capacidad (5.000 personas) y cumplimiento de protocolo exclusivo para el Parque.

Bares, restaurantes, tiendas y casinos aumentará al 75% de capacidad, eso sí solo vacunados.

En diciembre también se permitirá realizar actividades deportivas en vía pública.