¿Le gustan las frutas y verduras? Entonces escoja muy bien porque algunas subieron de precio

¿Es usted de las personas que no puede vivir sin un buen purecito acompañando la comida? Si nos responde que sí, le tenemos una mala noticia, ya que el kilo de papa blanca anda por las nubes así que si va a hacer un puré, mejor busque otra verdura.

De la mano con el Consejo Nacional de la Producción, que hace una comparación de precios entre las ferias del agricultor y los supermercados del país, le podemos confirmar que el kilo de papa blanca estará en ¢1.513 en las ferias y en ¢2.318 en los supermercados.

El CNP comparó los precios de las ferias del agricultor con los supermercados para que su billetera no llore tanto. (Cortesía)

Hay también una gran diferencia de precios en el kilo de cebolla seca amarilla, en las ferias andará por los ¢814 y en los supermercados en ¢1.331. Cada banano en las ferias le costará ¢40 y en los supermercados los tienen en ¢70.

El chile dulce lo podrá comprar en ¢292 en las ferias y en ¢421 en los súper. El kilo de tomate vale ¢620 en las ferias y ¢861 en los supermercados. El kilo de zanahoria le costará ¢470 en las ferias y ¢608 en los supermercados.

No cambia la cosa con el tema de los huevos que tantas salvadas nos pegan en el desayuno, porque en las ferias el kilo estará en ¢2.085 y en los supermercados en ¢2.562. El kilo de repollo vale ¢449 en las ferias y ¢615 en los súper.

Hay una situación especial para este fin de semana, si quiere disfrutar de un sabroso guacamole, tendrá que ir directo a alguna feria porque el kilo está en ¢2.035 y en los supermercados al parecer no tienen o al menos no reportaron a cuánto está el kilo. Mejor no se la juegue con el aguacate y vaya a lo seguro.