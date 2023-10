Le llueven críticas a Pilar Cisneros por pedir algo que hasta ella se ha negado a hacer

A la diputada oficialista Pilar Cisneros le han llovido muchas críticas en los últimos días porque le solicitó a la contralora general de la República, Marta Acosta, algo que ella misma se ha negado a hacer.

En la última sesión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Cisneros le pidió a Acosta el nombre de la persona que puso una denuncia por la forma en la que se harían las contrataciones para el proyecto Ciudad Gobierno, una de las iniciativas insignias del gobierno de Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros explicó porqué pidió información confidencial a la contralora. Foto: Asamblea Legislativa.

Ante la petición de la legisladora, la contralora le puso un freno al decirle que esa información era confidencial, así que no podía dársela, ya que deben proteger al denunciante. Ante esto, Cisneros no tuvo más opción que conformarse con que no conocería la identidad de la persona que puso la denuncia.

El politólogo Gustavo Araya dijo que la actitud de Pilar deja mucho que desear, ya que como no le gustó que alguien denunciara aparentes irregularidades del proyecto, intentó saber quién era la persona que lo hizo, no se sabe con qué intenciones.

“Hay tres elementos que me llaman la atención sobre la señora Cisneros, el primero es que ella misma sabe que efectivamente una fuente no se puede revelar, si es periodista lo conoce y ha dado hasta lecciones al respecto, entonces es muy extraño que solicite una fuente cuando se trata de un presunto caso de corrupción o de irregularidades que ha detectado la Contraloría General de la República.

“El segundo es que ella misma se negó a revelar una fuente en la comisión legislativa que analiza el tema de las irregularidades en el financiamiento de los partidos políticos, cuando su partido político se vio cuestionado por el uso de troles. Ella no quiso revelar la fuente de un audio que puso como prueba ante la comisión investigadora. Si ella dice estar en contra de la corrupción, sabe que efectivamente es un tema delicado.

“El tercer elemento es que teniendo el Gobierno varios antecedentes de persecución política, también es muy sospechoso que ella esté pidiendo la fuente. El Gobierno ha cometido persecución política contra medios, funcionarios públicos, analistas y demás, me parece que este es un asunto delicadísimo en el que levanta sospechas y suspicacias con este accionar de la señora Cisneros.

La contralora le dijo a Pilar que no le podía dar la información que pidió

Se sacude

Al consultarle a Cisneros si ella conocía sobre la denuncia con anterioridad, aseguró que no. También explicó por qué pidió el nombre de la persona denunciante.

“Yo me enteré de la denuncia porque la contralora lo anunció ahí en la comisión, no sabía antes cuál había sido el origen de la investigación que inició la Contraloría.

“Quería saber, por pura curiosidad, ¿qué pasa si uno de los empresarios que alquila por miles de millones fue quien presentó la denuncia?, no sé, me dio curiosidad por saber. Yo no creo que sea algo nocivo que tenga la curiosidad de saber. La contralora me explicó: ‘no te puedo decir porque eso hay que guardarlo en confidencialidad’, perfecto, no hay ningún problema, pero sí me causó una sospecha porque se sabe que el proyecto Ciudad Gobierno nos va a ahorrar $25 millones al año en alquileres y que vamos a agarrar esa misma plata para pagarle al BCIE y que a los 20 años van a ser nuestros, es sospechoso que alguien presente una denuncia contra eso”, aseguró Cisneros.

En redes sociales muchas personas han cuestionado la actitud de la diputada oficialista de querer saber quién puso la denuncia que no le gustó, ya que tanto durante la campaña política de Rodrigo Chaves como en lo que lleva de su mandato, el Poder Ejecutivo ha dicho en muchas ocasiones que lucharán contra la corrupción, sin embargo, cuando los supuestos hechos irregulares se dan dentro de sus acciones o proyectos, el Gobierno reacciona de forma negativa.