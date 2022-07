Le pasamos varios bolados para que proteja los datos de su tarjeta de crédito

Cuando use su tarjeta de crédito, sobre todo en Internet, es importante que esté bien ojo al Cristo para que no le roben los datos.

Se calcula que hay hasta 24 mil millones de nombres de usuario y contraseñas obtenidos ilegalmente que circulan actualmente en las zonas oscuras de Internet y entre los más buscados se encuentran los datos de tarjetas, que los estafadores compran para cometer fraude de identidad.

Es por eso que la familia de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, nos pasaron varios bolados para que usted cuide bien sus datos:

Estar alerta: si recibe un correo electrónico inesperado o no solicitado, nunca responder, hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos. Podría tratarse de un engaño que busca infectar con malware. O podrían llevar a páginas de phishing que parecen legítimas donde se solicitará el ingreso de datos.

Por teléfono no le de a nadie detalles de su tarjeta de crédito. Archivo. (Cortesía CCSS)

No de ningún detalle por teléfono: incluso si la persona al otro lado suena serio y conocedor. Preguntar de dónde están llamando y luego volver a llamar a esa organización para verificar. No utilizar los números de contacto que proporcionan.

No usar Internet si se está conectado a una red Wi-Fi pública: especialmente si no se utiliza una VPN. No realizar ninguna acción que implique ingresar los detalles de la tarjeta (por ejemplo, compras en línea).

No guardar los detalles de la tarjeta de crédito o débito en el navegador: aunque esto permita ahorrar tiempo la próxima vez que se realice una compra. De esta manera se reducirán considerablemente las posibilidades de que obtengan los datos de una tarjeta si la empresa o plataforma sufre una filtración o si un atacante logra secuestrar la cuenta.

Instalar una solución antimalware de un proveedor confiable en cada uno de los dispositivos conectados a Internet.

Activar la autenticación en dos pasos: en todas las cuentas que tengan información sensible. La autenticación en dos pasos reduce las posibilidades de que los atacantes puedan acceder a las cuentas incluso si obtuvieron las credenciales de acceso.

Solo descargar aplicaciones de tiendas oficiales: como la App Store o Google Play.

Si se está haciendo alguna compra en línea, solo hacerlo en sitios con HTTPS (debería mostrar un candado en la barra de direcciones del navegador junto a la URL). Esto significa que hay menos posibilidades de que los datos puedan ser interceptados.

“Finalmente, una práctica siempre recomendable es vigilar los movimientos de nuestras cuentas bancarias y de nuestras tarjetas. Si detecta alguna transacción sospechosa, informe de inmediato al equipo de fraude de su banco o proveedor de tarjeta. Algunas aplicaciones ahora permiten “congelar” todos los gastos en tarjetas específicas hasta comprobar si ha habido una violación de seguridad. Hay muchas formas en que los malos obtienen los datos de nuestra tarjeta, pero también podemos hacer muchas cosas para mantenerlos lejos”, concluye el jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.